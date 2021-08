Rui Hachimura, estrella de Japón, protagonista en los Juegos Olímpicos

Rui es un jugador de baloncesto japonés de ascendencia beninesa-japonesa que pertenece a la plantilla de los Washington Wizards de la NBA y que es estrella de la selección de baloncesto de Japón en estos Juegos Olímpicos.

Con una altura de 2,03 metros y 104 kilos de peso desempeña el alero es pieza fundamental dentro de su equipo, y mantiene la ilusión de aportar en la medallería general al país nipón. Por estos días el también ala pívot es noticia por el color de su piel.



El jugador tiene madre nipona pero padre beninés, su mestizaje es motivo de burlas e irrespetos en las redes sociales:” Estoy muy orgulloso de ser medio africano y medio japonés. Cuando era niño me miraban de forma extraña y me apartaban pero me acabé acostumbrando. A mí me encanta ser así".



El jugador despierta múltiples emociones en el público, especialmente de su país, y es que además Rui Rui Hachimura es protagonista de diferentes publicidades y productos en Japón, es el caso de esta publicidad para el curry, un comercial que sin duda despierta más de un comentario.