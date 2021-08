¿Colombia se rajó en los Olímpicos? Balance de la delegación en Tokio

A nivel de cantidad, indudablemente, no fueron los mejores Juegos Olímpicos de Colombia, con respecto a Londres, donde se ganó un oro, tres platas y cuatro bronces. Y con respeto a Río, donde se alcanzaron 3 oros, 2 platas y 4 bronces.

Todo se analiza dentro de un contexto, y también es necesario resaltar que en Río se llevaron 147 atletas repartidos en 23 deportes (14 diplomas olímpicos, de los cuales 6 fueron en halterofilia), y en Londres 2012 la delegación estuvo conformada por 102 representantes en 17 disciplinas (5 diplomas). En Tokio, la delegación fue de 71 atletas, 70 con la baja de Martínez en ciclismo, repartidos en 18 disciplinas diferentes. El país esperaba resultados en el BMX, las pesas, el tenis, en atletismo y el boxeo.



El BMX cumplió con creces, los tres representantes colombianos avanzaron a las semifinales, de los cuales dos fueron plata, Mariana Pajón tras su lesión se alzó con una plata y Ramírez en medio de una rodilla debilitada logró alzarse con la plata.



El levantamiento de pesas pasó, se vio relegado porque únicamente pudieron competir 3 atletas, cuando se pretendía llevar 4 hombres y 4 mujeres en la delegación, a pesar de la poca participación el deporte le dio dos diplomas y una medalla de plata.



El boxeo sin duda dejó un sabor amargo en todos sus competidores, 4 diplomas olímpicos de los 12 se consiguieron en esta disciplina, sin embargo los pergaminos y su actualidad ilusionaban con al menos una medalla, y así haya sido por una decisión dividida, como en el caso de Yuberjen Martínez, nunca se dio la presea.



El atletismo se destapó, si bien en este deporte la delegación tenía 26 deportistas, la única medalla a la que se aspiraba era en el salto largo, y aunque Caterine Ibargüen compitió, sus registros ni rozaron el podio; por su parte, Anthony Zambrano, y la forma como encaró el cierre en los 400 metros emocionaron a más de un colombiano, quienes no veían desde el bronce de Ximena Restrepo en 1992, un triunfo en el deporte rey de las olimpiadas. Pero no siendo menor, las lágrimas de Lorena Arenas conmovieron al país tras alzarse con otra plata, esta vez en los 20 kilómetros de marcha.



El tenis sinceramente defraudó, Farah y Cabal, candidatos para el podio, por sus pergaminos, por sus títulos y porque han sido la mejor dupla en los dobles, se perfilaban para regalar una medalla a Colombia; sin embargo se quedaron a orillas de la semifinal, para todos aquellos que dicen que no se puede criticar una participación olímpica comiencen por explicar porque el mismo Djokovic declaró como fracaso no colgarse una presea en estas justas, y eso que iba por el Golden Slam (Mealla de oro y los 4 grandes en un mismo año).



Pensando en Paris las cosas podrían no cambiar mucho, hay varios ciclos olímpicos que se terminaron, algunos deportes como el taekwondo, los clavados y el golf prometen competencia. El atletismo, el boxeo y las pesas esperan una confirmación, y por supuesto el tenis y el ciclismo buscarán la redención.