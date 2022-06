'Me siento triste y dolido': Anthony Zambrano sobre los Bolivarianos

El subcampeón olímpico de los 400 metros, Anthony Zambrano, era una de las figuras más esperadas en Valledupar como parte del equipo colombiano en los XIX Juegos Bolivarianos. Sin embargo la semana pasada dio unas declaraciones que le bajaron el pulgar a las justas.

Zambrano se formó como deportista en Barranquilla, la principal ciudad del Caribe colombiano, pero su crecimiento lo consiguió en Quito, donde se entrena desde hace varios años bajo la batuta del cubano Gutiérrez. Tenía la oportunidad de correr como en casa, la fiesta máxima del deporte que ha recibido Valledupar.



La máxima estrella aseguró en Cali, como embajador del Mundial de Atletismo Sub 20-del 2022: "No es obligación competir, porque me han hecho rosca en otras competencias, acá mismo, entonces por qué tengo que ir a eso; no estoy decidido, miro a ver qué hago".



Esta semana el colombiano confirmó que su principal motivación para no asistir es una dolencia física: "Me encuentro lesionado, tengo una pubalgia, no se puede participar en todas las competencias, soy ser humano, no soy de hierro, me siento triste y dolido por no poder estar corriendo en mi país, en una prueba como los bolivarianos".



El atleta concluyó: "Yo no estoy peleando por dinero, hay que buscar más recursos para toda la generación del deporte, necesitamos llegar a un punto muy bueno#.