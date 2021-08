Zambrano: 'Pensé dejar los Juegos Olímpicos por las lesiones'

El colombiano Anthony Zambrano ganó la medalla de plata este jueves en los Olímpicos de Tokio. El guajiro habló tras su victoria en el estadio Olímpico.

El triunfo: Le doy gracias a Dios, siempre me entrego a Él, que me dé lo que merezco, este año fue lo peor para mí, pensé en dejar los juegos a un lado por las lesiones.



Regalo de cumpleaños: La amo mucho, este es el regalo de cumpleaños, se lo prometí, una medalla olímpica, todo lo hago por ella porque la amo mucho, siempre lo haré, le dije ‘si se me va a poner mal mejor no corro’, ella dijo ‘tranquilo que me tomo mis bebidas’.



La Final: Llegar hasta una final olímpica ha sido un camino muy duro. Un viaje lleno de curvas, espinas y dolores; pero también, una trayecto donde descubrí que que con fé, determinación y resiliencia unos siempre puede sacar su mejor versión.



4 X 400: “Voy a poner a clasificar a mis amigos, debo cuidar el pie, estoy lastimado, cuando pasen a la final estoy listo para otra victoria con mi equipo.