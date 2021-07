¡Como se temía! Confirman 71 positivos por covid 19 en los Olímpicos

Faltan tres días para el inicio de las competencias en los Juegos Olímpicos de Tokio y hay alarma entre los organizadores por el incesante aumento de casos de covid 19 entre atletas y miembros de las delegaciones.

Este martes se confirmó que ya son 71 personas las que han dado positivo a los controles, a pesar de las estrictas medidas sanitarias del Gobierno de Japón.



Los casos se multiplican día a día desde al confirmación de dos futbolistas de Sudáfrica que llegaron al país y dieron resultado adverso en el aeropuerto.



Ondej Perusic, jugador de voley playa de REpública Checa, habló de su experiencia ahora que sabe que se perderá el partido inaugural, este 24 de julio contra Japón, y que sospecha que podría perderse los Juegos por completo: "todavía no lo veo como el fin del mundo y definitivamente no me lo tomo como algo trágico, porque era mucho más importante para mí personalmente que consiguiéramos clasificarnos para los Juegos Olímpicos y que me demostrara a mí mismo que lo tengo. Existe el riesgo de que no juegue o de que para nuestro equipo el torneo se vea afectado por esta situación", dijo. Él llegó a la Villa con todo su esquema de vacunación y es asintomático, pero no puede participar de ninguna competencia.



Es el mismo caso de la taekwondista chilena Fernanda Aguirre, quien no podrá competir pues su categoría (-57 kg) está citada para el día 25 y ella tendrá que guardar 10 días de cuarentena tras llegar al aeropuerto de Tokio, procedente de Uzbekistán, con todas las pruebas PCR negativas, pero un positivo en el aeropuerto.



Los atletas sufren por el riesgo de no competir después de un ciclo tortuoso de preparación y un aplazamiento de un año de la justas, y los organizadores temen por el normal desarrollo del evento. El covid 19 sigue siendo una amenaza constante.