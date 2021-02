Propuesta para la ley de fuera de juego por criticas contra el VAR

Arsene Wenger es recordado como el emblemático entrenador del Arsenal de Inglaterra por 22 años, pero ahora cumple su labor como director de Desarrollo Mundial del Fútbol en Fifa, y busca implementar una medida que cambiaría la forma en la que funciona la ley de fuera de lugar, todo esto para darle fin a los escándalos y promover la acogida de la tecnología de video.

Recientemente a Olivier Giroud, atacante del Chelsea, le anularon un gol en su encuentro contra Manchester United. La anulación se dio por tener medio pie más allá de la línea del penúltimo hombre.



Frente a esto, Wenger busca que no se anulen los goles por centímetros de diferencia, tal como sucedió en el juego anteriormente nombrado, pues en Inglaterra, por ejemplo, la tecnología del VAR ha invalidado varios goles por tener la punta del guayo adelante del último defensor.



“El principal problema que tienen las personas con el VAR es por la regla del offside. Se anulan goles por estar fracciones de centímetro adelantado, literalmente por una nariz. Es hora de cambiar esto y que sea rápido", expresó Wenger en la gala de los Premios Laureus.



“Hay espacio para cambiar la regla. No estarás fuera de juego si cualquier parte del cuerpo con la que puedas marcar un gol está en línea con el último defensor, inclusive si otras partes del atacante se encuentren en frente de esa línea imaginaria", explicó.



De la misma manera anexó que: “eso eliminará las dudas y no habrán decisiones tomadas por milímetros".



El el 29 de febrero en Belfast, Irlanda, se decidirá el rumbo de la medida del extécnico francés, en el momento en el que la Internacional Board o IFAB coincidan para ejecutar o descartar el cambio. Para ser aprobada se deben completar seis votos sobre ocho posibles. De completarse los votos, la modificación entraría en vigencia el 1 de junio.

Ley de fuera de juego 2020 según (IFAB)

Posición de fuera de juego

Se considera que un jugador está en posición de fuera de juego cuando:

• su cabeza, tronco o pierna (pie incluido) se encuentran, total o parcialmente, en la mitad del terreno de juego adversario (excluyendo la línea central) y

• su cabeza, tronco o pierna (pie incluido) se encuentran, total o parcialmente, más cerca de la línea de meta contraria que el balón y el penúltimo

adversario.

A la hora de determinar si un jugador está en posición de fuera de juego, no se tendrán en consideración las manos ni los brazos de los jugadores, tampoco en el caso de los guardametas.

No estará en fuera de juego aquel jugador que se encuentre a la misma altura que:

• el penúltimo adversario o

• los dos últimos adversarios.



2. Infracción por fuera de juego

Únicamente se sancionará a un jugador en posición de fuera de juego en el momento en que el balón toca o es jugado* por un compañero de equipo si llega a participar en el juego de forma activa de una de las siguientes maneras:

• interfiriendo en el juego, al jugar o tocar un balón pasado o tocado por un compañero;

• interfiriendo en el juego de un adversario de una de las siguientes maneras: *Se tendrá en cuenta el primer punto de contacto en el momento de «jugar» o «tocar» el balón.

• impidiendo que juegue o pueda jugar el balón, al obstruir claramente el campo visual del adversario;

• disputándole el balón;

• intentando jugar claramente un balón cercano mediante una acción que tenga un impacto en un adversario;

• realizar una acción que afecte claramente a la posibilidad de un adversario de jugar el balón; o bien:

• sacando ventaja de dicha posición al jugar el balón o interferir en el juego de un adversario cuando el balón:

• haya sido desviado o haya rebotado en un poste, en el travesaño, en un miembro del equipo arbitral o en un adversario;

• haya sido «salvado» por un adversario.

Se considerará que un jugador en posición de fuera de juego no ha sacado ventaja de dicha posición cuando reciba el balón de un adversario que juega voluntariamente el balón, con la excepción de una «salvada» por parte de un adversario.

Una «salvada» es una acción de un jugador cuyo fin es detener o desviar el balón, o intentar detener o desviarlo, cuando este va en dirección a la portería o muy cerca de ella con cualquier parte del cuerpo excepto con las manos o los brazos (a menos que se trate del guardameta en su propia área penal).



En este sentido, nótese lo siguiente:

• si un jugador que se encuentra en posición de fuera de juego se desplaza hacia el balón con la intención de jugarlo y es objeto de una falta antes de jugar o intentar jugar el balón, o disputárselo a un adversario, se penalizará dicha falta por haberse cometido antes de la infracción por fuera de juego;

• si se comete una infracción contra un jugador en posición de fuera de juego que ya está jugando o intentando jugar el balón, o disputándole el balón a un adversario, se penalizará la infracción por fuera de juego por ser previa a la falta.