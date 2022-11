¡Boyacá Chicó, nuevo inquilino en Liga BetPlay 2023! Superó al Huila

El partido definitivo por el ascenso estaba en juego para uno, y para el otro, el destino iba a ponerlo a disputar otro encuentro en un año lleno de intensidad por tantos compromisos semana tras semana con el único objetivo de buscar el boleto a la Primera División de Colombia. Boyacá Chicó venía con una ventaja conseguida de visita, y en Tunja también respetó su resultado y la casa. Huila por su parte, no pudo quedarse con el boleto directo y tendrá que jugar contra el Deportes Quindío por el otro cupo.

Dos tiquetes de ascenso en juego, pero todo estaba listo en condición de local para que el Boyacá Chicó, por el 0-2 que cosecharon en Neiva, tenía la posibilidad de aumentar aún más la diferencia que ya se veía hasta difícil de remontar. Huila tuvo la primera opción de anotar con un pase filtrado, pero hubo un control defectuoso y no terminó en nada. Poco a poco, Romir Balanta empezó a tener más protagonismo con un centro que despejó Jeison Méndez, guardameta del cuadro opita.



Las acciones bajaron un poco en revoluciones, y no fue sino hasta el minuto 30 cuando Sebastián Támara sacó un remate que controló en dos tiempos Jeison Méndez. Huila se animó con la larga distancia de David Medina y Rogerio Caicedo despejó a la esquina como pudo al córner.



Finalmente, los intentos que hizo Boyacá Chicó por anotar, dio frutos cuando el primer tiempo estaba al borde de finalizar. Un balón largo encontró a Wilmar Cruz, Sebastián Echavarría, zaguero del Huila no pudo despejar y Wilmar Cruz la aprovechó para definir al fondo. Así culminaron los primeros 45 minutos con victoria ajedrezada.



Ya en el complemento, Atlético Huila no tuvo mucha reacción, y Boyacá Chicó empezó a bajarle al ritmo ofrecido en la primera parte. Pese a que dominaron, no hubo muchas acciones que se pudieran destacar. Delvin Alfonzo intentó desbordar por derecha, pero no encontraba destinatarios para enviar un balón. En una jugada de Romir Balanta que centró, Jesús Arrieta no alcanzó a cabecear al arco huilense.



Atlético Huila tuvo una que otra opción con Dylan Lozano que entró con mucha soledad en el área, pero al cabecear el centro enviado, no pudo meterle la dirección deseada al arco ajedrezado. Boyacá Chicó respondió con un desborde de Delvin Alfonzo, remató y Jeison Méndez salvó al córner. Insólitamente, la visita tuvo el descuento, pero Víctor Minotta sacó un disparo por encima del larguero.



Así culminó un Torneo BetPlay con mucha intensidad y con muchos Boyacá Chicó vs Atlético Huila en busca de la definición. Los ajedrezados ascendieron directamente a la máxima categoría de Colombia, mientras que los opitas tendrán en sus manos la posibilidad de subir y disputar la Liga BetPlay 2023 si superan en una nueva serie al Deportes Quindío.