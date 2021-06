Liga Betplay, a conocer ascendidos: Quindío vs Huila, duelo definitivo

Este mismo miércoles podrían quedar definidos los dos nuevos integrantes de la Liga Betplay, que llegarán para el segundo semestre del 2021. Deportes Quindío y Atlético Huila, que igualaron en Neiva a un tanto, disputarán el juego de vuelta de la gran final en el Centenario de Armenia, a partir de las 7:30 pm.



Si los opitas llegan a ganar (por menos de cinco goles), ambos estarán de vuelta a la A. Cortuluá se ilusiona con jugar repechaje y lo conseguirá si Quindío derrota a su rival, o si por el contrario, Huila se impone por goleada. De darse el milagro para el 'Corazón del Valle', se enfrentará con el perdedor por el segundo tiquete a primera.

El empate del domingo dejó a los quindianos con un pie en la A. Solo una estrepitosa caída frente al Huila los llevaría a pelear repechaje, pero desde ya se espera un equipo que no dé ventajas. Óscar Héctor Quintabani sabe lo que es pelear finales en Colombia y justamente una de esas se la ganó al onceno de Neiva, en 2007.



Los dirigidos por Dayron Pérez son los de la necesidad. Solo les sirve ganar, si no quieren llevar el suspenso a un choque con Cortuluá. Este martes en la mañana viajaron a la capital quintana en vuelo chárter, sin novedades en su plantilla, para jugar el partido más importante del semestre. Tras perder la categoría en octubre de 2019 y conquistar el Torneo 2020, se ilusionan con el regreso a la primera división.



Quindío lleva 77 meses en la B y es desde que perdió la categoría no había estado tan cerca de regresar. Para el juego de vuelta Quintabani no contará con su capitán Didier Pino, quien resultó expulsado en Neiva. Además, tiene a tres jugadores 'entre algodones' por temas musculares: Jairo Roy Castillo, Jesús Figueroa y Wilson España. Por ahora no se conoce si se recuperen y sean de la partida titular.



Por los lados de Atlético Huila se podrían registrar al menos dos modificaciones. Se espera el regreso del lateral derecho Carlos Moreno y la presencia de Jean Carlos Becerra, autor del gol del empate en la ida.



Gran final del Torneo Betplay - vuelta



Estadio: Centenario, de Armenia (sin público)

Día: Miércoles, 30 de junio de 2021

Hora: 7:30 pm

Árbitro: Carlos Ortega - Bolívar

Transmite: Win +



Posibles formaciones



Deportes Quindío: Luis Estacio; Brayan Ceballos, Jáider Riquett, Wilmer Palacios, Mateo Garavito; Yani Quintero (Yeison Carabalí), Jairo Borrero, Leyser Chaverra; Jefferson Churi, Luis Mina y Wilson España.



Atlético Huila: Wilder Mosquera; Carlos Moreno, Éder Munive, Édison Restrepo, Elvis González; Harold Rivera, Diego Arias, Jean Becerra; Yuber Asprilla (Fáber Gil), Johan Bocanegra, Brayan Moreno.