¡Por amigables! Sanción a Real Cartagena por invitados en el estadio

A partir de ahora hay un antecedente: la invitación a personal ajenos al autorizado a los estadios del país tiene castigo formal.

La Dimayor ha castigado al Real Cartagena por incumplimiento de las medidas de bioseguridad necesarias en el marco de la pandemia por coronavirus covid-19. Todo por permitir el ingreso de un grupo de invitados a su estadio, lo que está expresamente prohibido en el citado reglamento, que todos los clubes deben cumplir.



La infracción se cometió en la fecha 5 del Torneo BetPlay, cuando el equipo bolivarense enfrentaba a Llaneros. Los directivos permitieron el ingreso de representantes de su patrocinador oficial sin permiso de Dimayor. Los responsables del club explicaron que fue un error de comunicación, lo que Dimayor tuvo en cuenta para aplicar un castigo que en términos económicos parece simbólico, pero que es un antecedente para todos los equipos del país.



“Si bien el Comité tiene en cuenta el reconocimiento por parte del club de la infracción cometida, es igualmente claro que no se puede desconocer la importancia del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de los clubes afiliados. Por consiguiente, para la dosimetría de la sanción se aplicará el mínimo punible que establece el artículo 78 literal f) del CDU de la FCF. Por lo expresado en precedencia, se habrá de sancionar al Real Cartagena F.C. S.A. con $2.271.315,oo de multa por no cumplir las disposiciones protocolarias y reglamentarias aplicables con relación a los protocolos de bioseguridad”, explicó el Dimayor.



Real Cartagena alegó, según la resolución 005 de 2021 de la Dimayor, que no se pretendió violar la normatividad sino tener una 'atención' con el benefactor del equipo: “como entenderán desafortunadamente, por la situación de las restricciones que nos dejan las medidas sanitarias implementadas en el país (...) y ante la difícil situación financiera por la que atraviesa el club se debió aceptar la propuesta de nuestro único patrocinador oficial, que en este momento nos apoya económicamente y créanos que este apoyo por pequeño que parezca, frente a nuestro nivel de déficit de caja es muy importante.”



La decisión recuerda necesariamente al partido Colombia vs Venezuela por las eliminatorias a Catar 2022, cuando hubo invitados e influenciadores en el estadio Metropolitano, aunque en teoría estaba prohibido el ingreso de personal ajeno, en cumplimiento de las normas del Gobierno y de la propia Conmebol para este tipo de eventos.



"Cada uno de los 10 patrocinadores que tiene actualmente la Selección Colombia tuvo un único cupo como derecho mínimo a su auspicio. En un caso muy puntual, uno de los patrocinadores optó por entregarle el cupo asignado para su directivo a un reconocido influenciador digital, quien al igual que los otros asistentes, cumplió con los parámetros de bioseguridad", explicó en su momento la Federación Colombiana (FCF).