Real Soacha es afectado por decisión política: se iría a Valledupar

El pasado fin de semana, Colombia tuvo elecciones para alcaldes, concejales y ediles, logrando varias sorpresas en algunas ciudades, pero también hubo polémicas con respecto a declaraciones de algunos mandatarios que ganaron en municipios.

En Soacha, un municipio cercano a Bogotá, los ciudadanos eligieron a Perico Sánchez como su próximo gobernante y en su primer discurso, el alcalde electo fue crítico con el actual equipo de segunda división, Real Soacha Cundinamarca.



“Lo prometí y lo voy a cumplir, el primero de enero, el Valledupar Fútbol Club se devuelve para Valledupar”, dijo Perico Sánchez en una de sus intervenciones.



Hay que recordar que Real Soacha llegó para este segundo semestre a ese municipio de Cundinamarca y dejó atrás su sede habitual que estaba en Valledupar, pues no se le dieron muchos resultados en esa parte de la costa.



Uno de los argumentos de Sánchez es que el anterior alcalde, Juan Carlos Saldarriaga, invirtió unos 4.000 millones de pesos para que Soacha pudiera tener de nuevo fútbol profesional en su municipio.



​Por ahora, los directivos de Real Soacha no se han pronunciado al respecto de manera oficial, pero al parecer, el club ya tendría la decisión tomada de devolverse a su natal Valledupar y no se sabe si volverá a su antiguo nombre “Valledupar FC” o si mantiene la actual razón social.



En su primera temporada en ese municipio, los resultados de Real Soacha no fueron los esperados y jugando en el estadio Luis Carlos Galán Sarmiento, apenas sumó 8 puntos, producto de una victoria, cinco empates y dos derrotas.