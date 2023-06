¿Cómo va el ascenso en Colombia? Sorpresas y encaminados a la final

El Torneo BetPlay 2023-I, segunda división del fútbol colombiano, sigue su curso y luego de disputadas fechas importantes en ambos cuadrangulares, ya se empezaron a encaminar equipos hacia la gran final del primer semestre.

Pese a que en el cuadrangular B llevan cuatro jornadas y está muy apretada esa zona, en el grupo A se jugó la quinta fecha y la situación es totalmente distinta debido a que dejó resultados cruciales que dejó por buen camino a dos equipos como Llaneros y Fortaleza.



Llaneros sorprendió al ganarle a Fortaleza en el último minuto y el 0-1 en el estadio Metropolitano de Techo, anotación que hizo Neider Ospina a través de un penalti, los dejó con grandes opciones de clasificar a la gran final del ascenso en este 2023-I.



Los del Meta llegaron a 10 puntos en el cuadrangular A con ese resultado frente a Fortaleza y quedaron dependiendo de sí mismos para llegar a esa anhelada final. En la última fecha jugarán contra el histórico y ya eliminado Deportes Quindío, quien será juez en Villavicencio. Un empate de los locales los dejaría dependiendo de lo que haga Fortaleza, quien deberá perder para que los del llano sean finalistas.



Por otro lado, Fortaleza fue el gran perdedor de la quinta fecha del grupo A y quedó dependiendo de lo que haga Llaneros. Al menos deberán ganar su último partido a Real Cartagena en la heroica para y esperar al menos un empate en Villavicencio para que por diferencia de gol, puedan ganar ese primer lugar.



En cuanto al cuadrangular B, el panorama es diferente, pues aún quedan dos partidos en juego (fecha 5 y 6), que se disputarán el 6 y 10 de junio. De momento, el que viene en punta es Cúcuta Deportivo, quien tiene seis puntos y es el que mejor va encaminado. Sin embargo, detrás viene Valledupar que ha sorprendido y acumula cinco unidades. Patriotas y Cortuluá la tienen más complicada por diferencia de goles y sus cuatro puntos, pero mantienen su opción matemática, por lo que su futuro se definirá en la próxima jornada.



​Partidos que quedan en cuadrangulares de Torneo BetPlay 2023-I:

​

Fecha 5 y 6 cuadrangular A



Cortuluá vs Patriotas – 6 de junio

Valledupar vs Cúcuta – 6 de junio

Cúcuta vs Cortuluá – 10 de junio

Patriotas vs Valledupar – 10 de junio



Fecha 6 cuadrangular B

Real Cartagena vs Fortaleza – 11 de junio

Llaneros vs Quindío – 11 de junio



Tabla de posiciones Torneo BetPlay 2023-I



Cuadrangular A



1. Llaneros – 10 pts

2. Fortaleza – 9 pts

3. Real Cartagena – 5 pts

4. Quindío – 3 pts



Cuadrangular B



1. Cúcuta – 6 pts

2. Valledupar – 5 pts

3. Patriotas – 4 pts

4. Cortuluá – 4 pts