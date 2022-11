Se definen los finalistas de la B: quiénes podrían buscar el ascenso

Se acaba el año y también algunos campeonatos harán una para a causa del Mundial, pero en Colombia aún se sigue definiendo las finales y tanto en la A como en la B se encuentra en fases decisivas. Sin embargo, el Torneo BetPlay 2022-2 es quien de momento, se robará las miradas,, pues este lunes 7 de noviembre se disputará la sexta y última fecha de los cuadrangulares finales.



Los nuevos inquilinos de la Liga BetPlay del 2023 están cerca de conocerse y tras la quinta fecha dejó solamente decidido el grupo B, donde Atlético Huila ganó a Tigres (1-0) y aseguró su lugar en la gran final del ascenso, siendo dominador absoluto en un grupo que también compartió con Deportes Quindío, pero las opitas son inalcanzables con 13 unidades, por lo que esperan la definición de la zona A.



Sin embargo, los duelos latentes se llevarán a cabo en el grupo A, donde tres equipos están con vida y lucharán por el primer lugar, siendo Boyacá Chicó el que tiene la primera opción, pero el rey Fortaleza y el popular Llaneros tienen el sueño de dar la sorpresa y pelear el ascenso.



En la tabla de posiciones los ajedrezados son líderes con 10 puntos, pero está empatando esas mismas unidades con Llaneros, pero por diferencia de gol, Chicó gana la opción de clasificar a la gran final.



Por otro lado, Fortaleza posee siete puntos y enfrentará a Llaneros en un duelo directo por ese primer lugar, aunque los dos dependerán de que no gane Boyacá Chicó para poder acceder a ese anhelado liderato.



Los finalistas están a horas de conocerse y los nuevos inquilinos de la Liga BetPlay podría tener el retorno de dos históricos como son Atlético Huila y Boyacá Chicó.



Así se jugará la fecha 6 de cuadrangulares Torneo BetPlay 2022-II:



Lunes 7 de noviembre

​

4:00 p.m. Tigres vs Real Santander ( transmisión por Dimayor TV)

5:00 p.m. Llaneros vs Fortaleza CEIF (Win Sports +)

5:00 p.m. Boyacá Chicó vs Barranquilla FC (Win Sports)

7:30 p.m. Deportes Quindío vs Atlético Huila (Win Sports +)



Posiciones cuadrangulares Torneo BetPlay 2022-II



Grupo A:



1 Boyacá Chicó 10 puntos

2 Llaneros 10 puntos

3 Fortaleza 7 puntos

4 Barranquilla 1 punto



Grupo B



1 Atlético Huila 13 puntos

2 Quindío 9 puntos

3 Real Santander 5 puntos

4 Tigres FC 4 puntos