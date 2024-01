Torneo Betplay 2024-I: así se jugarán las primeras seis fechas

El Torneo Betplay está a poco más de ocho días para su comienzo y desde ya la Dimayor dio a conocer cómo se jugarán las primeras seis fechas de la competición del ascenso.



En cuanto a la primera fecha habrá un duelo que se llevará las miradas como será el de renovado Real Cartagena contra el naciente Internacional de Palmira en el estadio Jaime Morón.



En la segunda fecha, los cartageneros nuevamente serán protagonistas ya que disputarán el duelo de la jornada ante Atlético Huila. Además, en las siguientes fechas destacan duelos como el Cúcuta Deportivo vs. Unión Magdalena o el de los samarios contra Deportes Quindío.

Fecha 1



Febrero 2



Bogotá FC vs. Unión Magdalena



Estadio de Techo



Hora:4:00 p.m.



TV: Win Sports +



Deportes Quindío vs. Atlético Huila



Estadio Centenario



Hora: 8:20 p.m.



TV: Win Sports y Win Sports +



Febrero 3



Real Santander vs Leones FC



Estadio Villa Concha



3:30 p.m.



Sin transmisión



Barranquilla FC vs. Tigres FC



Hora: 3:30 p.m.



Estadio Romelio Martínez



Sin transmisión



Llaneros vs. Boca Juniors de Cali



Estadio Santiago de las Atalayas



Hora:3:30 p.m.



Sin transmisión



Real Cartagena vs. Internacional de Palmira



Estadio Jaime Morón



Hora: 3:45 p.m.



TV: Win Sports +



Febrero 4



Atlético FC vs Cúcuta Deportivo



Estadio Pascual Guerrero



Hora: 3:30 p.m.



Sin transmisión



Orsomarso S.C vs. Real Cundinamarca



Estadio Francisco Rivera



Hora: 3:30 p.m.



Sin transmisión



Fecha 2



Febrero 9



Tigres FC vs. Deportes Quindío



Estadio de Techo



Hora: 3:30 p.m.



Sin transmisión



Cúcuta Deportivo vs. Barranquilla FC



Estadio General Santander



Hora: 4:00 p.m.



Tv: Win Sports +



Febrero 10



Boca Juniors de Cali vs. Bogotá FC



Estadio Pascual Guerrero



Hora: 3:30 p.m.



Sin transmisión



Real Cundinamarca vs. Real Santander



Estadio Olaya Herrera



Hora: 3:30 p.m.



Sin transmisión



Febrero 11



Internacional de Palmira vs. Orsomarso



Estadio Francisco Rivera



Hora: 3:30 p.m.



Sin transmisión



Febrero 12



Leones FC vs. Atlético FC



Estadio Metropolitano de Itagüí



Hora: 4:00 p.m.



Tv: Win Sports y Win Sports +



Unión Magdalena vs. Llaneros FC



Estadio Sierra Nevada



Hora: 6:00 p.m.



Sin transmisión



Atlético Huila vs. Real Cartagena



Estadio Plazas Alcid



Hora: 6:05 p.m.



TV: Win Sports +



Fecha 3



Febrero 15



Real Santander vs. Tigres FC



Estadio Villa Concha



Hora: 3:30 p.m.



TV: Win Sports y Win Sports +



Febrero 16



Bogotá FC vs. Atlético FC



Estadio de Techo



Hora: 3:00 p.m.



Sin transmisión



Orsomarso vs. Unión Magdalena



Estadio Francisco Rivera



Hora: 3:30 p.m.



Win Sports +



Barranquilla FC vs. Leones



Estadio Metropolitano



Hora: 3:30 p.m.



Sin transmisión



Febrero 17



Real Cartagena vs. Cúcuta Deportivo



Estadio Jaime Morón



Hora: 4:00 p.m.



TV: Win Sports +



Boca Juniors de Cali vs. Atlético Huila



Estadio Pascual Guerrero



Hora: 3:30 p.m



Sin transmisión



Llaneros FC vs. Internacional de Palmira



Estadio Santiago de las Atalayas



Hora: 3:30 p.m.



Sin transmisión



Quindío vs. Real Cundinamarca



Estadio Centenario



Hora: 3:30 p.m.



Sin transmisión



Fecha 4



Febrero 20



Tigres vs. Orsomarso



Estadio de Techo



Hora: 3:30 p.m.



Sin transmisión



Cúcuta Deportivo vs. Boca Juniors de Cali



Estadio General Santander



Hora: 5:00 p.m.



TV: Win Sports +



Unión Magdalena vs. Barranquilla FC



Estadio Sierra Nevada



Hora: 6:00 p.m.



Sin transmisión



Atlético Huila vs. Real Cundinamarca



Estadio Guillermo Plazas Alcid



Hora: 7:40 p.m.



TV: Win Sports y Win Sports +



Febrero 21



Inter de Palmira vs. Leones



Estadio Francisco Rivera



Hora: 4:00 p.m.



TV: Win Sports +



Febrero 22



Quindío vs Real Santander



Estadio Centenario



Hora: 6:00 p.m.



Sin transmisión



Febrero 23



Atlético FC vs. Llaneros FC



Estadio Pascual Guerrero



Hora: 3:30 p.m.



Sin transmisión



Real Cartagena vs. Bogotá FC



Estadio Jaime Morón



Hora: 7:30 p.m.



Sin transmisión



Fecha 5



Febrero 24



Orsomarso vs. Cúcuta Deportivo



Estadio Francisco Rivera



Hora: 3:30 p.m.



TV: Win Sports +



Febrero 26



Real Cundinamarca vs. Inter de Palmira



Estadio Olaya Herrera



Hora: 3:00 p.m.



Sin transmisión



Leones vs Tigres



Estadio Metropolitano de Itagüí



Hora: 3:30 p.m.



Sin transmisión



Boca Juniors de Cali vs. Barranquilla FC



Estadio Pascual Guerrero



Hora: 4:00 p.m.



TV: Win Sports y Win Sports +



Febrero 27



Bogotá FC vs. Atlético Huila



Estadio de Techo



Hora: 3:00 p.m.



Sin transmisión



Real Santander vs. Atlético FC



Estadio Villa Concha



Hora: 3:30 p.m.



Sin transmisión



Unión Magdalena vs. Quindío



Estadio Sierra Nevada



Hora: 6:10 p.m.



TV Win Sports +



Febrero 28



Llaneros vs. Real Cartagena



Estadio Bello Horizonte



Hora: 6:00 p.m.



Sin transmisión



Fecha 6



Marzo 2



Tigres vs. Real Cundinamarca



Estadio de Techo



Hora: 3:00 p.m.



Sin transmisión



Internacional de Palmira vs. Bogotá FC



Estadio Francisco Rivera



Hora: 3:30 p.m.



Sin transmisión



Deportes Quindío vs. Orsomarso



Estadio Centenario



Hora: 6:00 p.m.



Sin transmisión



Marzo 3



Atlético FC vs. Atlético Huila



Estadio Pascual Guerrero



Hora: 3:30 p.m.



Sin transmisión



Real Cartagena vs. Boca Juniors de Cali



Estadio Jaime Morón



Hora: 3:30 p.m.



Sin transmisión



Marzo 4



Cúcuta Deportivo vs. Unión Magdalena



Estadio General Santander



Hora: 4:00 p.m.



TV: Win Sports +



Barranquilla vs. Real Santander



Estadio Romelio Martínez



Hora: 6:05 p.m.



TV: Win Sports +



Marzo 5



Leones FC vs. Llaneros FC



Estadio Metropolitano de Itagüí



Hora: 7:40 p.m.



TV: Win Sports y Win Sports +