Se definen clasificados en Torneo BetPlay 2023-II: cuatro por un cupo

Las finales del fútbol colombiano está en su etapa final y mientras en la Liga aún no se conocen los clasificados, en el Torneo BetPlay 2023-II, se jugará la última fecha que dejará sembrados a los ocho mejores para los cuadrangulares finales de fin de año.

La jornada 16 de la segunda división del fútbol colombiano se jugará este miércoles 11 de octubre y desde las 3:15 p.m., comenzará a rodar el balón en los diferentes estadios del país para esta importante jornada.



Por ahora, hay siete equipos fijos para los cuadrangulares finales del Torneo BetPlay 2023-II y los que ya aseguraron su lugar son: Fortaleza, Llaneros, Cúcuta, Leones, Real Cartagena, Atlético FC y Barranquilla, quienes apenas jugarán para saber qué posición ocuparán.



Sin embargo, en esta fecha decisiva tan sólo hay un cupo disponible y en la pelea están cuatro clubes que aún tienen posibilidades.



El equipo que mantiene la última casilla es Boca Juniors de Cali, quien tiene 19 puntos, pero detrás de ellos están Real Santander (18), Patriotas (18) y Deportes Quindío (18), quienes mantienen la esperanza de sacarle la posición a los caleños, aunque la diferencia de gol será crucial para definir ese cupo.



Así se jugará la fecha 16 del Torneo BetPlay 2023-II:



Llaneros vs Cúcuta Deportivo

Real Soacha vs Real Santander

Leones vs Real Cartagena

Patriotas vs Tigres

Atlético vs Fortaleza

Quindío vs Boca Juniors

Bogotá vs Cortuluá

Barranquilla vs Orsomarso