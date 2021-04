‘El plan es no ascender’: escándalo total en el fútbol colombiano

Los escándalos parecen no tener fin en el fútbol profesional colombiano. Después de la Asamblea de Dimayor el pasado martes, varios equipos de segunda división quedaron inconformes con el formato de ascenso para este 2021.



Básicamente dos equipos regresarán a la Liga BetPlay a mitad de año y uno bajará al Torneo, pero seis meses después, en diciembre, otros dos descenderán... Todo al revés, teniendo en cuenta que los dos que subieron tendrán todas las de perder.

Justamente sobre lo anterior, el periodista Germán Arango reveló en el programa ‘La Titular’ que varios equipos están pensando en “no ascender” y en su lugar “buscar el ascenso el otro año”.



“Ayer estuvimos conversando con presidentes de Tuluá y del Huila, el plan es no ascender... Buscar el ascenso el otro año”, mencionó. Y es que para los dirigentes “no es negocio”.



El razonamiento es completamente claro: “Para qué vamos a ascender si en el promedio vamos a recibir el peor puntaje y depronto no logramos... trabajemos entonces con juveniles, hagámonos los locos, peguémole siempre al palo, que no haya ascendido... ¿Qué es eso?”.



Desde lo deportivo completamente reprochable por la competitividad y demás, pero poniéndose en zapatos de los dueños es completamente entendible. Duraron año y medio luchando y ahora en Dimayor les dicen que aquellos que suban en junio tendrán un puntaje desastroso y además deberán enderezar camino en apenas seis meses.



Por su parte, el también periodista Alejandro Pino apuntó contra el sistema: “Básicamente nos están diciendo que el sistema premia tal la mediocridad que a un equipo no le interesa ser campeón, que no vale la pena ser campeón de la B”.