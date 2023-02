Tigres responde: 'Nunca pedí dinero a ningún futbolista para jugar'

El gran revuelo que produjo el influenciador Diego Navia, con su denuncia sobre un supuesto soborno que le pidieron para debutar como futbolista profesional, ya tiene respuestas oficiales.

Édgar Páez reaccionó a la denuncia según la cual el muchacho no habría podido desarrollar su carrera como jugador profesional porque no habría querido pagar una cantidad el entrenador del momento.



Lo primero fue saber si en el club conocen y tienen el seguimiento, a los que Páez respondió: "es jugador de divisiones menores que llegó a jugar hasta la categoría Sub20".



Significa que en efecto lo tienen en el radar y saben de su trayectoria dentro del club. ¿Alguna vez se le pidió una cantidad de dinero para debutar, como él asegura?



"Es una grave acusación. Nunca le he pedido dinero a ningún futbolista para que pueda jugar a nivel profesional y si es aficionado solo debe pagar lo que oficialmente se le cobra a todos", dijo el dirigente ante la consulta de FUTBOLRED.



"Lo vamos a invitar para que denuncie y presente las pruebas a fin de realizar una investigación porque esos casos en Tigres Fútbol Club no son admitidos", añadió.



Sin embargo, Páez anunció una investigación interna: "No he hablado al respecto con el profe (Jorge Rojas) pero dudo que eso haya pasado, siempre nos ha dado muestras de su buen proceder. Igual nos toca averiguar porque se está enviando el nombre de una institución que trabaja duro, honestamente y siempre en pro del fútbol bogotano. La muestra de ello es el buen número de jugadores bogotanos que han debutado profesionalmente y a quienes se les puede preguntar tuvieron que pagar alguna suma de dinero para ser profesionales", aseguró.