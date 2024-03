¿Por qué no lucen Teo ni Sandoval en Real Cartagena? Responde Suárez

Real Cartagena rompió el mercado del Torneo Betplay 2024 pero el efecto en materia de resultados sigue sin revelarse.

El equipo de Alberto Suárez marcha cuarto en la tabla de posiciones y solo registra 3 victorias en 7 partidos, una marca que no es del todo mala para un inicio de competencia pero que es inferior a la expectativa que despertaron sus rutilantes fichajes, esos que por ahora no lucen.



Precisamente a Teófilo Gutiérrez, Luis 'Chino' Sandoval e inclusive Cristian Marrugo, quien había llegado antes, se refirió el DT.



“Hoy Teo está como en un 7.0. En un par de semanas lo tendremos en la plenitud de su condición. Va a coincidir con la llegada de Marrugo. Sueño con ese equipo que todos queremos ver”, dijo en El Alargue de Caracol.





Y sobre el goleador, quien acaba de llegar del Deportivo Cali donde venía siendo figura, explicó: “No es que (Sandoval) esté mal físicamente, pero entrenarse en Cartagena no es fácil, y menos en esta época por el clima (…) Aquí el calor y la humedad por estas épocas es complicadísima y si bien Luis es de esta región, estaba trabajando en un clima diferente, en unas condiciones diferentes. Pero es de tiempo, de una semana más para que esté adaptado. Y en lo futbolístico es de encontrarse con los compañeros y que ese encuentro permita que él exprese todo lo futbolístico que tiene”.

​Sobre el incidente que tuvo con un periodista en la rueda de prensa posterior al 2-2 contra Unión Magdalena, Suárez ratificó que tenía razón en su reacción: "Yo sabía que él iba a ir a hacer eso, porque él tiene 10 segundos de fama cada vez que voy a Santa Marta y no entiendo. No sé quién es... Ayer en Santa Marta no pasó nada para que este señor saliera con todas esas tonterías. Él llegó a la rueda de prensa muerto de la risa, sabía lo que iba a hacer”.