Martín Cardetti renunció al Real Cartagena: no ascendió y dijo adiós

Luego de que el Real Cartagena perdiera 3-0 contra Fortaleza CEIF, este martes 31 de octubre, el equipo bolivarense quedó sin opción de clasificar a la final del Torneo BetPlay 2023 y ya no tiene posibilidades para ascender a Primera en 2024.



Así, el técnico argentino Martín Cardetti decidió dar un paso al costado y presentó su renuncia una vez terminado el juego de la cuarta jornada del grupo A.



“Yo hablé con el presidente, presenté la renuncia, a partir de mañana no soy el técnico. Vinimos por un objetivo, no se logró, esto es fútbol, no siempre se logran los objetivos”, afirmó Cardetti.



Martin Cardetti da a conocer que renuncia desde hoy a Real Cartagena, el argentino dejo de ser el DT del equipo cartagenero pic.twitter.com/ARyIQN2PTm — Real Cartagena TV (@RealCartagenaTV) November 1, 2023

Real Cartagena tiene 3 puntos en 4 fechas, producto de una sola victoria y tres derrotas. En la tabla de reclasificación tampoco tiene chance de soñar con el ascenso, por eso el DT Cardetti decidió poner fin a su ciclo, que duró un año.