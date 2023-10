Inicia la cuarta fecha de los cuadrangulares del Torneo Betplay

La segunda división está en pleno proceso de definición de los finalistas de este semestre. Este martes, se llevarán a cabo los partidos entre Fortaleza vs. Real Cartagena y Boca Juniors vs. Leones en el Grupo A, mientras que Llaneros vs. Atlético de Cali marcarán el inicio de los cuadrangulares en el Grupo B.

La jornada comenzará con el Grupo A, en el que se enfrentarán Boca Juniors de Cali y Leones de Barranquilla en el estadio Raúl Miranda de Yumbo. Luego, se llevará a cabo el partido entre Fortaleza y Real Cartagena en el Estadio Metropolitano de Techo. Actualmente, el líder de este grupo es el conjunto bogotano con 7 puntos, seguido de cerca por Leones, que acumulan 6 puntos, mientras que Real Cartagena y Leones tienen 3 y 1 punto, respectivamente.

Mientras que el otro grupo se jugará el encuentro entre Llaneros y Atlético de Cali en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio. Al anterior encuentro entre ambos equipos en el estadio Pascual Guerrero, resultó en empate 2-2.

Así se jugará la jornada del martes 31 de octubre.

​

Torneo Betplay Dimayor - Cuadrangulares finales grupo A y B.



Boca Juniors de Cali vs. Leones - 3:30 p.m.

Fortaleza vs. Real Cartagena - 4:00 p.m.

Llaneros vs. Atlético Cali - 7:40 p.m.