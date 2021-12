¿Maldad? ¿Amaño? ¿Persecución? Teorías en polémico Llaneros vs Unión

¿Qué pasó el sábado pasado en el duelo Llaneros vs Unión Magdalena? ¿Hubo ilegalidad o es todo producto de una paranoia colectiva? ¿Aprovechan unos y otros para sacar 'trapitos al sol' y salpicar de dudas al 'enemigo' sin tener pruebas? Todo, absolutamente todo es posible.

A estas alturas solo hay dos certezas: que la Comisión Disciplinaria de Dimayor ha empezado a recoger los testimonios de los jugadores, principales implicados y que sobre esas pistas habrá una teoría más cercana a la realidad; que la Fiscalía General sospecha de un hecho fuera de las normas y, atendiendo a las 'sugerencias' del presidente Iván Duque, ha iniciado una investigación penal.



¿A dónde conducirán esas pesquisas? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora hay al menos tres teorías que manejan los expertos sobre aquellas imágenes que le dieron la vuelta al mundo, literalmente:



1. La teoría de la 'maldad'



Mientras la mayoría sospecha de ilegalidades, la periodista Darcy Quinn lanzó en La FM una teoría de lo más terrenal: "Algunos jugadores han empezado a hablar, a dar su versión y lo que han dicho es lo siguiente: que no hubo plata de por medio, que no hubo peticiones ni presiones. Fue algo espontáneo lo que sucedió”, dijo.



“En Llaneros dicen que los de Fortaleza se creen de mejor familia, superiores. En general, se caen muy, pero muy mal. Han sido rivales... Cuando se iba a acabar el partido y los jugadores de Llaneros se dieron cuenta que con ese resultado ascendería Fortaleza, pues decidieron, entre algunos de ellos, que mejor ayudaban al Unión antes de que ascendieran sus enemigos, Fortaleza. Y así fue como lo dijeron: ‘Adelante, metan el gol ustedes antes de que asciendan estos hps.. Fue un acto humano, espontáneo, simplemente de revanchismo”, aseveró la periodista.



2. La teoría de la conspiración



Según el periodista Juan Felipe Cadavid, sí habría un incómodo 'pacto de caballeros' detrás de las sospechosas escenas en el duelo Llaneros vs Unión.



"De club a club, Llaneros y Unión, ya tenían decidido que si el partido en los minutos finales les favorecía a uno de ellos dos, porque el otro lo perdía Fortaleza, el que estuviera más cerca permitía que el otro ganara y garantizaba el ascenso de Unión o Llaneros", dijo en su canal de Youtube.



"Que bajó papel de la tribuna, que algunos jugadores en la cancha no estuvieron de acuerdo, que se hicieron cambios para que entraran los que sí. Hasta aquí no se habla de apuestas o dineros, plata para que se frenaran los de Llaneros, sino un pacto entre presidentes para que sucediera. Eso es lo que se maneja, lo que más se ha repetido y lo que me han confirmado", añadió.



3. La teoría de la persecución



El tercero en discordia en esta historia es Fortaleza, el otro candidato a ascender por encima de Unión magdalena, si hubiera ganado los 6 puntos que perdió al final del Torneo 2021. Su presidente, Carlos Barato, ha salido a acusar a Llaneros por lo que pasó este fin de semana y por lo que había pasado antes de este último y polémico partido.



Según dijo en ESPN, en los cuadrangulares del año pasado empezó a ver cosas sospechosas en su colega, Juan Carlos Trujillo, presidente de Llaneros.



"Rumbo al estadio de Techo para el primer partido, recibo una llamada de un número desconocido me dicen ‘no importa con quién habla, solo entienda que el partido que va a disputar está amañado’. En ese momento llamé a Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, y a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y les conté lo sucedido; ellos respondieron, de una vez, que llamarían a la Comisión Arbitral para advertir la situación...

El partido empezó y, a los pocos minutos, primer penalti en contra inexistente. Luego, viene otro penalti, y 2-0 perdiendo. Para el segundo tiempo, otro penalti y ya 3-0 abajo. Finalmente, logramos hacer dos goles, pero no alcanzamos porque ya era difícil y el compromiso culminó 3-2″ contó.



Según Barato, al final de ese duelo, Trujillo le dijo: “Presidente Barato, tranquilo, en Villavicencio, le pongo la suplencia”. Dice el dirigente del club bogotano que cuando hizo la reclamación y pidió las imágenes del partido, le contestaron que "el juego no se había televisado porque algo se había dañado”. Como era de esperarse, el acusado lo descalificó y dijo que nunca presentó pruebas.



Las dudas



A estas alturas quedan, más que nada, preguntas: ¿toman los jugadores decisiones por encima de su entrenador o sus directivos cuando está en juego algo tan serio como un cupo en la Primera A? ¿Es sensato tomar revancha de alguien que 'cae gordo' dejando de competir para perjudicarlo? ¿Alguien les dio la orden de dejarse ganar a los hombres de Llaneros? ¿Quién? ¿Les ofrecieron dinero o algún beneficio a cambio? ¿Lo pagaron? ¿Hay manera de saber que así fue? ¿Por qué no denunció Fortaleza hace un año, teniendo tantas sospechas, y no solo ahora, cuando sabe que tiene una opción de ascender por decreto? ¿Por qué no sumaron los bogotanos los puntos necesarios para evitar toda esta polémica?¿También pasó algo irregular en sus últimos dos juegos que sigan sin denunciar?



La última palabra está en al Comisión de Disciplina. Los cálculos más optimistas hablan de una decisión antes de fin de año. Los más realistas no esperan novedades antes de enero. Pero es todo especulación por ahora. La única vía es la paciencia.