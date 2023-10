Insisten en posible amaño en Primera B: Patriotas exige investigación

Es un rumor constante, una sospecha que no acaba de aclararse y que revive, especialmente en épocas de fin de año, cuando se deciden los títulos, los ascensos y los descensos en el fútbol colombiano.

El nuevo caso, que de hecho se ventiló hace unos días, tuvo que ver con el duelo entre Deportes Quindío y Boca Juniors de Cali, que terminó 2-3 a favor de este último y se definió a los 90+7 en un penalti que, según el video que circuló en redes sociales, fue muy cantado de parte de Angulo al portero. Eso despertó suspicacias que recogió el directamente afectado, Patriotas Boyacá, eliminado en el Torneo de la B tras ese resultado.



Precisamente el presidente del club, César Guzmán, lamentó en Caracol Radio que el tema se haya vuelto paisaje: “Genera un poco tristeza, de desconcierto todo lo que sucede. Son eventos que uno quisiera que no pasaran en el fútbol y lo peor de todo es que ya a todos nos parece normal. Llevamos bastantes años con situaciones similares, en las que entendería uno que violan la integridad deportiva y no pasa nada, no se toman los correctivos ni se hacen las investigaciones a esta clase de asuntos”.



Para Guzmán, este nuevo episodio tiene todo que ver con que los equipos en cuestión sean propiedad de Hernando Ángel.



“Durante el partido celebrado en días pasados, en el cierre del todos contra todos del Torneo, había un encuentro que generaba algo de inquietud, que era ese entre Deportes Quindío y Boca Juniors por las situaciones conocidas por todo el mundo, es de público conocimiento lo de la incidencia manifiesta de una misma persona en los dos clubes (Ángel). Termina el resultado del partido generando más inquietudes que verdades”, dijo Guzmán.



Sobre la jugada entre Ferney Angulo y el arquero Manuel Arias, en la que el primero parece señalarle al segundo dónde pateará, el dirigente explicó: “Se puede observar claramente cómo fue el desarrollo de ese partido... ese desafortunado gesto de uno de los futbolistas del equipo Boca Juniors, donde de manera evidente se observa cómo insinúa al portero rival hacia donde va a dirigir el cobro de un tiro penalti. Si antes habían inquietudes, eso sí genera certezas de que pudo existir un amaño de ese partido”.



Incluso reveló que casas de apuestas “de todo el mundo” habrían eliminado la posibilidad de apostar en ese partido “por todas las circunstancias que lo rodeaban” e incluso recordó cuando hace un tiempo “se podía observar al técnico de ese mismo equipo manifestando que entendía había amaño por parte de sus futbolistas en los resultados de algunos partidos”.



Esas son las suspicacias que Guzmán le pide a la Comisión Disciplinaria de la Dimayor que investigue: “Terminan pasando circunstancias que lo hacen pensar a uno mal. Las autoridades deberían iniciar las investigaciones correspondientes... valdría la pena que hoy le pusieran un especial interés al asunto que acaba de pasa”, concluyó.