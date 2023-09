¿Qué desencadenó rumor de compra de Ospina y Cuadrado en club del FPC?

El rumor corrió como pólvora: Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina se asociarían para comprar un club en su país y eso le daría un impulso diferente al fútbol colombiano.

A nadie pareció preocuparle cómo se haría, qué tan viable podría llegar a ser, qué decía el reglamento local e internacional sobre el tema. Solo se dijo que serían accionistas de Fortaleza CEIF, del Torneo Betplay y ya. Se difundió el rumor sin más.



Ahora se sabe que la realidad es muy distinta de lo que se especuló. Alerta de spoiler: no habrá ninguna compra por parte de los históricos jugadores de la Selección Colombia ni de nadie, al menos por ahora.



Pero, ¿de dónde salió entonces semejante versión? Carlos Barato, presidente del club, le explicó a FUTBOLRED la realidad de lo que se habló y, especialmente, lo que no se dijo.



"Jorge Moreno se va (de Fortaleza) por temas personales. Eso implicaba que se iba a saber que que estábamos buscando esa recomposición accionaria por todo lo que tenemos, porque Fortaleza tiene un colegio para los deportistas, una sede, ofrecemos unos servicios muy completos. Así que queríamos básicamente tasar el equipo. Eso hicimos y aplicamos una cláusula de preferencia en la que CEIF y yo, que soy el dueño, adquirimos las acciones de Moreno", explicó.



Pero la duda sigue: ¿por qué mencionaron a Ospina y Cuadrado en esa negociación? "Surge la idea porque Lucas (Jaramillo) nos asesora en comité deportivos, comerciales y de marketing y, como representa a David y es amigo de Cuadrado, surge esa relación. Yo le respondo que ojalá que ellos invirtieran, son hombres de fútbol y no van a ser cualquier jugador sino gente diferente y chévere", explicó el directivo.



EL problema es que no es tan sencillo: "Hay un impedimento que es por estatutos FIFA, ellos son jugadores activos", dijo Barato. Y sí, pero hay ejemplos internacionales, como la compra del Andorra de parte de Gerard Piqué cuando aún era jugador del FC Barcelona. Sobre eso, Barato afirmó: "podrían usar otra persona, hay figuras, pero no es lo que nos pasa".



La relación existe, es cierto. Pero, al parecer, el interés no: "Yo hablo muy bien con David del equipo y eso pero nunca me ha dicho nada de acercarse al club", detalló.



El directivo contó que los dueños de Fortaleza se dividen así: "hay una parre de CEIF y la otra es Soccer United, que es un grupo inversor gringo, amigos de Lucas y míos así como los dueños de La 25 Hay otro amigo también, son siete u ocho personas, Zambrano, gomosos que tenemos mirada distinta. Viven en Miami, son vecinos de Lucas y hablamos todos el mismo idioma".



La ambición de Fortaleza para el futuro es seguir consolidándose, tener una universidad para deportistas como paso siguiente al colegio que ya tienen, incluso tener un estadio propio, como explicó Barato. Pero por ahora ni Ospina ni Cuadrado están en ese plan. Es previsible que, sobre los 35 años de edad que tienen ambos, el retiro y el nuevo rol que elijan los ponga en este escenario de inversión. Pero, al día de hoy, no hay tal.