Quiso apoyar a Colombia pero armó escándalo: ojo al trino de Llaneros

Todavía lo recuerdan todos: Unión Magdalena derrotaba 1-2, con dos goles en el tiempo de reposición, a Llaneros, un duelo que le dio la vuelta al mundo por la actitud pasiva de los perdedores, que dejaron pasar a sus rivales sin oponer resistencia.

Fue tal el escándalo que se abrió una investigación en la Comisión de Disciplina de Dimayor y hasta en la Fiscalía. ¿Resultado? No se encontraron méritos para castigar al Unión, aunque el proceso continúa abierto, y los samarios ya llevan tres partidos en la primera división.



Pues bien, cuando ya nadie preguntaba por ese caso, Juan Carlos Trujillo, presidente de Llaneros, lo revivió sin querer, pues su intención era apoyar a la Selección Colombia en su duelo de este martes contra Argentina, por las Eliminatorias a Catar 2022.



Este fue el mensaje del directivo: "Y como a cualquiera le puede pasar #Dios quiera que como nos pasó a nosotros

@ClubLlanerosFC y a @FCFSeleccionCol en los últimos partidos, hoy le pase a los centrales de la @Argentina".



¿Cómo? ¿Que se queden quietos los centrales de Argentina, como les pasó a ellos? El trino fue borrado pero los comentarios no se hicieron esperar y las palabras se interpretaron como una aceptación de que algo raro ocurrió en aquel duelo contra el Unión, como todos sospechamos, incluyendo al presidente Iván Duque, el primero en exigir investigaciones.



¿Habrá consecuencias? Los últimos acontecimientos tras aquel sonado caso a finales del año pasado, hacen pensar que no.