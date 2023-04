Orsomarso no perdió el tiempo: sumó refuerzos desde Liga Betplay

Pensando en conquistar el ascenso este año, Orsomarso decidió aprovechar la semana de jugadores libres y vinculó a tres "viejos conocidos" en la Liga Betplay. Se trata del lateral Harold Gómez, el volante Cristian Higuita y el extremo Jefferson Cuero.



En las últimas horas el club informó del fichaje de los tres jugadores de experiencia para el proyecto de José Gabriel Sangiovanni. Gómez estaba sin equipo desde su salida de Jaguares en diciembre de 2022, pero el caso de Cuero y Higuita era otro. No tenían club desde 2021 y 2022, respectivamente.



"¡Éstas son las máquinas que se suman a la banda del Orso! Si ellos lo hicieron necesitamos que tú también lo hagas! Acompañándonos en el estadio y apoyándonos para alcanzar los objetivos!", escribió la cuenta oficial de Osomarso.

Gómez, de pasado en Deportivo Cali, Once Caldas, Tolima y Santa Fe, es lateral derecho y tiene 30 años. El mejor momento de su carrera lo vivió con Deportivo Pereira entre 2016 y 2017, cuando disputó 42 partidos y anotó siete goles. Después de eso fichó con Bucaramanga y firmó otra destacada actuación.



Cuero, de 34 años, tiene una importante figuración en el FPC con equipos como Medellín, América, Santa Fe y Once Caldas, además de un paso por el fútbol mexicano, jugando con Morelia. Su última presentación en la Liga Betplay se dio con el 'Blanco-Blanco' en 2021. Antes de eso había jugado con Jaguares junto a Edison Toloza.



Higuita, canterano del Deportivo Cali, jugó en la MLS con Orlando City y regresó a Colombia en 2020 para vincularse al Junior de Barranquilla. La lesiones le impidieron consolidarse y se marchó "sin pena ni gloria". Sonó para América de Cali en 2021 pero nunca se concretó. Después de varios meses sin jugar, Cristian fichó con Once Caldas, donde jugó cuatro partidos. En diciembre de ese año hizo parte de una monumental barrida.