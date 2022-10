Nelson Ramos y una carrera llena de combates: ‘dejamos huella’

El histórico arquero Nelson Fernando Ramos, le dijo adiós al fútbol profesional el pasado sábado 8 de octubre jugando con Boca Juniors de Cali en el Torneo BetPlay 2022-II en la última jornada contra Real Santander y terminar así con 20 años de carrera como futbolista profesional.



Por ello, tras su retiro el payanés habló con FUTBOLRED sobre cómo fueron sus últimos tres años como arquero profesional, sus inicios, lo que vivió en la B y su paso por Millonarios, uno de los equipos más memorables de su carrera.



A Nelson Ramos se le ha conocido por ser un arquero goleador, logrando 12 goles en total y su último show fue contra Real Santander donde logró anotar desde los doce pasos y así despedirse a lo grande de su tierra Popayán.



“Tomé la decisión del retiro y lo hice público por redes donde expliqué que contra Real Santander iba a hacer mi último partido como profesional, pero estoy tranquilo porque ya lo había planeado y cuando se dio el juego en Popayán pues me dio alegría porque fue la ciudad que vio mis inicios para poder ser futbolista profesional, entonces cuando uno plena el retiro no lo golpea duro, aunque la tristeza siempre va a estar en ese momento cuando el árbitro dio el pitazo final”, dijo Nelson Ramos.



Igualmente, habló de su poder goleador como portero, donde siempre se le caracterizó por anotar de tiro libre y penaltis y contó que fue una sensación espectacular porque se había hablado de esa posibilidad previo al partido contra los santandereanos.

“se había dicho en la charla técnica que, si había un penal que yo lo iba a cobrar y se dio esa bonita posibilidad de marcar gol quedando con un registro dentro del fútbol colombiano como arquero goleador”, mencionó Ramos a FUTBOLRED.



Mi nueva generación el camino es largo pero lo apoyaremos en lo que tú decidas te amo hijo ER 1 pic.twitter.com/cSXcKF5pQb — NELSON RAMOS (@NelRamosOficial) October 9, 2022



Igualmente, su paso por la B fue estable y rescató la posibilidad de seguir activo jugando fútbol al más alto nivel, siendo uno de los pocos jugadores que ha recorrido la primera y segunda división de Colombia.



“Pude jugar los dos torneos como la A y la B, entonces estoy agradecido con Boca Juniors de Cali, que me dio la posibilidad de jugar tres años, pero ahora se viene otro proceso porque ya estábamos viejos para seguir jugando fútbol profesional, pero estamos jóvenes para dirigir”.



Su experiencia en la primera y segunda división.



Con su alta experiencia en el fútbol colombiano, Ramos hizo una pequeña comparación de cómo es jugar en Liga BetPlay y Torneo BetPlay, donde dejó en claro la dificultad que hay en segunda división en cada partido.



“El torneo de la B genera que uno se sienta viejo porque estás compitiendo con jugadores de 17 o 18 años y en el equipo los únicos mayores de 30 éramos ‘Caracho’ Domínguez y yo, pero el resto son futbolistas jóvenes que tienen un fútbol rápido, por lo que no es fácil durar tres años compitiendo a ese nivel. Además, hice récord mundial con tres goles de tiro libre consecutivos.



Por ello, el exarquero es una voz autorizada para hablar de cómo se juega en la A y B, donde explicó cómo es jugar en ambos campeonatos y confirmó que, de haber estado en primera división, habría seguido jugando fútbol profesional.



“Creo que, si hubiese estado en la A, no habría tomado esa decisión de retirarme y me habría dado otro espacio porque es un fútbol de más precisión, juegan con más calma, y no es tan exigente en lo físico como la B, que llegan al arco muchas veces y todo porque la mayoría son jóvenes. Uno siempre termina muy agotado después de cada partido.



Aunque siempre esperó otra oportunidad en la máxima categoría, estuvo a gusto de jugar en Boca Juniors de Cali, club que le brindó una buena oportunidad de estar con su familia por más tiempo.



“No, nunca tuve una oferta formal para estar en un equipo de primera división porque desde que empecé a jugar en la B con Boca Juniors, ninguno me contactó, pero me dio pie para tener más estabilidad con mi familia y con mis hijos, entonces disfruté mucho el trabajo realizado acá en el club durante estos años”, reconoció.



Ultimo gol son 12 con mucha dedicación y esfuerzo GRACIAS DIOS pic.twitter.com/zegJobtna0 — NELSON RAMOS (@NelRamosOficial) October 9, 2022

Pocas oportunidades a arqueros goleadores

Con el retiro de Nelson Ramos, ahora son pocos los porteros goleadores que posee el FPC y sobre este tema fue claro que es difícil que se les dé la oportunidad para que cobren, pero rescató a algunos otros experimentados como Viera en Junior.



“Es una bonita huella porque son pocos los arqueros que hoy en día se les da la oportunidad de patear un penal y, por ejemplo, está Sebastián Viera quien solo cobra tiros libres porque penales no patea, entonces es una bonita huella porque tuve esa posibilidad de marcar goles de penalti y me fui con dos goles, uno contra Llaneros y el último a Real Santander”.



Fue el papá y guía para jóvenes futbolistas en Boca Juniors de Cali



Su trayecto en el club caleño significó una etapa interesante para su carrera, pues pesó toda su experiencia dentro de la plantilla y reconoció que dio consejos a los más jóvenes, a quienes les aconsejó hasta cómo firmar un autógrafo y mentalizarse para ser grandes jugadores.



“Me dejó muchos aprendizajes por la juventud, estuve con jugadores que tenían hasta 16 años, otros 18 y 22, donde logré en este tiempo contarles mis historias, me vieron como un referente y amigo porque me preguntaban cómo comer, cómo portarse bien en el hotel, saber uniformarse con una camiseta de presentación y les enseñé hasta cómo firmar un autógrafo, porque les dije que tenían que soñar desde jóvenes en eso porque yo lo practicaba desde el colegio sin ser profesional”, recalcó.



Continuando con su aporte a los futbolistas que vienen haciéndose un camino en el fútbol, también se refirió a el valor de aprovechar la juventud y mentalizarse para un posible retiro, pues es algo que pasa de repente para cualquier futbolista.



“Fui como un papá para todos esos jugadores jóvenes, porque muchos ya tienen hijos y les di la idea de ahorrar, que estudien y que vayan planeando qué van a hacer cuando lleguen a mi edad y los coja con sorpresa porque a mí nadie me dijo cuándo iba a ser el retiro, nadie me enseñó si una lesión me iba a retirar, entonces hay jugadores que esta situación los agarra de sorpresa y es .hacerse esa pregunta: ¿qué voy a hacer si el día de mañana ya no puedo jugar fútbol? y ellos tienen que saber que no van a llegar a los 70 años jugando”.



Gracias mi gente mañana Popayan será donde cierro mi historia y fue donde la comencé GRACIAS DIOS . Estadio Ciro López 4 pm NR1 gracias a todos los hinchas del fútbol se cierra una etapa de 20 años pic.twitter.com/peIVjCfvdY — NELSON RAMOS (@NelRamosOficial) October 7, 2022

Recuerdo por Millonarios y cómo cambió la mentalidad del hincha tras la estrella 14

​

Su paso por el equipo embajador en la temporada 2011 a 2014 fue una de sus mejores experiencias en su carrera y marcó su vida profesional donde le confirmó a FUTBOLRED cuál fue la expectativa de la hinchada y el miedo de ellos de que el equipo volviera a fracasar, pero que todo cambió cuando consiguieron la Copa Colombia y luego el título catorce.



“Millonarios es mi vida y mi carta de presentación porque yo amo Millonarios, su hinchada y llegamos en dos años darle la posibilidad al hincha de volverlo a ver campeón después de tanto tiempo, pero yo sé que la catorce y el título de Copa Colombia de esa época son recuerdos imborrables.



Seré agradecido toda la vida de llegar ese club, donde aprendí que prefiero ser seguidor de un equipo que un hincha y ojalá en algún momento se me dé la oportunidad de volver a trabajar allí, pero todo lo dirá el tiempo. Un agradecimiento especial a Eduardo Silva, Javier Álvarez y Richard Páez, quienes me llevaron al club.”



También, Ramos recordó la frase que le dijo a su esposa apenas tuvo su primer entrenamiento con Millonarios, donde le habló de títulos para que volvieran a confiar.



“Recuerdo mucho que cuando llegué a Millonarios por primera vez y había un grupo de hinchas que decían a qué veníamos y que nos íbamos a robar la plata, porque según solo veníamos a crecer nuestro nombre. En el momento no respondimos nada, pero el pensamiento al volver con mi esposa fue que lo único que nos salvaba como plantilla era dejarles un título para que el hincha creyera porque nos encontramos una incertidumbre y es una de las anécdotas bonitas porque el 2011 pudimos ser campeones y el hincha cambió su pensamiento y se volvió agradecido, viendo que nosotros sí fuimos a sudar la camiseta”.



Combates de arqueros y dirección técnica, sus proyectos después del retiro

​

Una vez confirmado su retiro, Nelson Ramos habló de lo que viene para su futuro para el año 2023, donde se meterá de lleno al proyecto de Área de Meta y Liga Nacional de Arqueros de Colombia para promover esta posición con combates y así representar al país a nivel internacional.



“El próximo proyecto que tengo es de combates de arqueros que inicié con mi socio Jan Gutiérrez, a quien conocí en Millonarios y raíz de un concurso de dibujos donde él iba a premiar con un buzo, empezamos a armar una idea de cumplirle el sueño a muchos arqueros, donde este año llevaremos dos representantes a Paraguay y ahora con más de 200 inscripciones tenemos la oportunidad de ser campeones de la Liga Nacional de Arqueros que hemos creado conjuntamente porque vimos el potencial de muchos porteros en Colombia y abrirles las puertas a los que aman esta posición. Ser profesional se puede y quiero exportar nuevos talentos”.



¿Cómo ser parte de los combates de arqueros?

​

“Para ser parte de la Liga Nacional de Arqueros no necesitan estar en algún club, pues no importa si es del barrio, universidad o algún club, porque lo que queremos es darle una oportunidad de competir con otros de su misma posición en Colombia y a nivel internacional. La idea es hacer los combates por todo el país, aunque algunos ya se realizan en varias ciudades, pero en diferentes fechas. Además, la Conmebol nos dio la oportunidad a Área de Meta, de llevar representantes a su programa especializado en arqueros. Tenemos categorías de 18 a 21 años, 22 a 35 y en femenino, donde los campeones van con todos los gastos pagos a los torneos internacionales para representar a Colombia”.



Ya se acerca nuestro gran momento que seas nuestro primer campeón LIGA NACIONAL DE ARQUEROS AQUÍ EN ESTE LINK PUEDES INSCRIBIR O RECIBIR INFORMACIÓN https://t.co/0gEVR7CNez pic.twitter.com/gcRA96Vy1t — NELSON RAMOS (@NelRamosOficial) October 4, 2022

Director técnico, otra faceta para Ramos

​

Finalmente, Nelson Fernando habló de que también tiene la posibilidad de ser director técnico de categorías inferiores del fútbol colombiano, tras lograr graduarse de esta especialidad y emprender también su camino como formador.



“Tuve la oportunidad de haberme graduado como director técnico donde tengo la licencia B y A, donde puedo dirigir hasta equipos de categorías Sub-20 y ahora es buscar la oportunidad en este campo, pero tengo la primera opción en Boca Juniors de Cali de seguir vinculado”, finalizó Nelson Ramos.



La trayectoria de Nelson Ramos fue larga y logró un total de 383 partidos jugados, cantidad de juegos que realizó atajando para 10 clubes diferentes a nivel nacional e internacional, siendo Deportivo Pasto y Millonarios los equipos en los que tuvo más éxito, pues logró tres títulos, dos de Liga y uno de Copa.