Inspiradora bienvenida al 'Chino' Sandoval: ¡adiós a la indisciplina!

Luis Sandoval ya se integró a su nuevo club en Colombia. Fortaleza, que compite en el Torneo de Ascenso, le dio una inspiradora bienvenida destacando que sí cree en las nuevas oportunidades. Cabe recordar que el 'Chino' ha sido fuertemente criticado en Junior, donde fue reincidente en actos de indisciplina.

"Nosotros creemos en las personas, en las oportunidades y en los procesos formativos, esenciales para el deportista integral. Bienvenido Chino, Fortaleza CEIF es tu casa y todos nosotros, tu nueva familia", publicó el elenco atezado en su cuenta de Twitter.



Hace unos días, cuando se conoció de su fichaje con el elenco bogotano, Sandoval destacó en charla con el Vbar de Caracol Radio: "No puedo tapar la tierra con la mano y sé que cometí muchos errores en Barranquilla. Ya Dios y Fortaleza me están dando otra oportunidad para seguir adelante y en eso estamos". Ese día habló de ser protagonista y marcar muchos goles en la B. Su sueño es volver a jugar en la A o dar un salto internacional.



Por ahora, a Sandoval no le resta más que dejar la indisciplina a un lado y aprovechar el espaldarazo de Fortaleza. El lunes 26 de julio debutarán en el campeonato de ascenso frente a Unión Magdalena, en Santa Marta, y será una buena oportunidad de empezar a marcar diferencia.