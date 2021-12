Nueva teoría en Llaneros vs Unión se acerca a amaño: habría un pacto

Unión Magdalena y Llaneros siguen siendo el tema de conversación en el fútbol colombiano. Descubrir por qué pasó aquello tan sospechoso que definió el juego en los últimos minutos no solo ocupa a la Comisión de Disciplina de Dimayor, el órgano competente en materia deportiva, sino también a la Fiscalía General de la Nación, que anunció este jueves la apertura de una investigación penal para esclarecer los hechos.

En medio de esa incertidumbre abundan las teorías, y una de ellas tiene que ver con un posible acuerdo, un pacto más de caballeros, de esos que se han ventilado en las últimas semanas con relación a los contratos de los jugadores y las posibles vulneraciones a sus derechos, asunto que es materia de investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).



"De club a club, Llaneros y Unión, ya tenían decidido que si el partido en los minutos finales les favorecía a uno de ellos dos, porque el otro lo perdía Fortaleza, el que estuviera más cerca permitía que el otro ganara y garantizaba el ascenso de Unión o Llaneros", dijo en su canal de Youtube el periodista Juan Felipe Cadavid.

Juan Felipe Cadavid

"Que bajó papel de la tribuna, que algunos jugadores en la cancha no estuvieron de acuerdo, que se hicieron cambios para que entraran los que sí. Hasta aquí no se habla de apuestas o dineros, plata para que se frenaran los de Llaneros, sino un pacto entre presidentes para que sucediera. Eso es lo que se maneja, lo que más se ha repetido y lo que me han confirmado", añadió.

Según Cadavid, "Si lo prueban, Llaneros puede perder el reconocimiento deportivo, pero hay que probar que hubo amaño. En el lado del Unión, pues ellos no frenaron sino que aprovecharon el frenazo del otro, a menos que Llaneros los acuse, si es que la hipótesis es verdadera".



Significa que, efectivamente, hay mucho por descubrir en este tema pero ya la decisión de aplazar la final entre Unión y Cortuluá, que se había programado para el 11 de diciembre, es un indicio de que algo fuera de lo común ocurrió.