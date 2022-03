Otro equipo se queda sin técnico en FPC: adiós tras duros resultados

Las directivas del Club Atlético Huila decidieron no sostener más el proyecto deportivo de José Fernando Santa, debido a la crisis de resultados cuando el Torneo de Ascenso está por llegar a la novena fecha.



El risaraldense que llegó con la intención de devolver al equipo a la A y no consiguió buenos resultados; se marchará dejándolos en la penúltima casilla del Torneo Betplay con 4 puntos, producto de 4 empates (ninguna victoria en siete fechas).



Según conoció FUTBOLRED, el técnico llegó a un acuerdo con el presidente del club, Juan Carlos Patarroyo, y dirigirá su último partido este martes ante Tigres por Copa Betplay, el cual marcará su despedida en su segunda experiencia como técnico auriverde. En 2015/16 había conseguido mejores resultados e incluso estuvo dando pelea entre los ocho mejores en Liga Betplay. Esta vez no se le dio.



José Fernando Santa, de 51 años, regresó al ruedo este 2022 después de dar una dura batalla contra el cáncer, de la que salió victorioso. Atlético Huila le dio la oportunidad de volver a dirigir, pues no lo hacía desde 2019 cuando dejó al Real Cartagena para concentrarse en su salud.



A los 'Opitas' les espera un difícil duelo ante Tigres, en el que están abajo en el marcador (2-0) y necesitan remontar para avanzar de ronda. Será este martes a las 7:40 pm el estadio Metropolitano de Techo.



El miércoles se hará oficial la salida de Santa, aunque este lunes ya se conoció en la interna del grupo que el entrenador huilense Carlos Andrés Abella será quien quede al frente del primer equipo. Sin embargo no se conoce si será como técnico encargado o la directiva del Atlético Huila lo vinculará definitivamente.