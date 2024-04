Cúcuta se quedó sin técnico y podría llegar reconocido DT colombiano

Pese a que vienen una buena campaña en el Torneo Betplay, Cúcuta Deportivo tomó la determinación de prescindir del técnico Federico Barrionuevo y todo su cuerpo técnico de forma inmediata.



La salida del estratega se dio en un comunicado en las últimas horas y además se anunció el nuevo DT interino: “El profesor Federico Barrionuevo y Emiliano Romero, no continuarán como cuerpo técnico de nuestro equipo profesional. Así mismo queremos informar que los profesores Braynner García y Carlos Eduardo Hernández, quedarán encargados de nuestra plantilla mientras se contrate el nuevo cuerpo técnico”.

Pues bien, ante esta situación, Cúcuta ya se mueve en la búsqueda de su nuevo entrenador y suena para el cargo un reconocido DT colombiano que ha sido campeón de la Liga Betplay.



Se trata de José Eugenio ‘Cheché’ Hernández quien sería el encargado de tomar las riendas del club, según informó el periodista Jaime Dinas recientemente.



Hernández no dirige una plantilla desde 2022 cuando estuvo al mando de Patriotas donde no tuvo su mejor ciclo.



No obstante, ‘Cheché’ ha dirigido a grandes del fútbol colombiano como Millonarios, Deportes Quindío, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y Deportivo Cali. Con los últimos dos mencionados supo ganar la Liga.



Cabe señalar que Cúcuta marcha segundo en la segunda división por 22 puntos a ocho unidades del líder Atlético Huila.