¿Debe jugarse o no? Jaime de la Pava sentó postura en final de ascenso

El próximo sábado en el estadio Doce de Octubre se jugará la final del Torneo Betplay entre Cortuluá y Unión Magdalena, todo en medio del escándalo que sacudió al fútbol colombiano y que se hizo noticia mundial. A pesar que hay investigaciones en curso, el ascenso del ciclón se mantiene y por ende su derecho a pelear por el título de la B.



El fin de semana será ese partido pero en el equipo 'Corazón del Valle' hay quienes piensan que no debería jugarse hasta no esclarecer todo. El técnico Jaime de la Pava dialogó con Balón Dividido, de ESPN, y dejó clara su postura. ¿Debe jugarse pese a la polémica o sería mejor esperar?

"Es un concepto personal, no institucional, no jugaría ese partido, no se debería jugar. Que se investigue y se aclaren las cosas, como cualquier sindicado de un asesinato o algo, son cosas que se deben hacer, un debido proceso. No soy abogado pero creo que hay que ir hasta lo último para esclarecer todo y hacer justicia. Al final es lo más importante. Si me preguntan a mí, como Jaime de la Pava, no debería jugarse", indicó el técnico del Cortuluá.



De la Pava, en charla con el Vbar de Caracol Radio, también habló del escándalo en la B en el que están involucrados Llaneros y Unión Magdalena. "Es prudente esperar. Aquí no se trata de señalar que Unión Magdalena tiene responsabilidad. Me parece que hay una situación que investigar, no es normal para nadie".



De igual manera, el entrenador se refirió a la posibilidad de continuar con el elenco vallecaucano ya que en los últimos días estaba tomando fuerza su posible salida. "Interpretaron mal. La idea es seguir con el club y lo que he hablado con los dirigentes es la posibilidad de estar, ya sea dirigiendo o direccionando otros procesos porque tiene una cantera que cada vez se está fortaleciendo".