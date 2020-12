Dos finales en dos días: los Rivera quieren hacer historia en 2020

Este fin de semana se definirán dos importantes títulos del fútbol colombiano, el sábado el Torneo de Ascenso y el domingo la Liga Betplay.



En el primero, con Harold Rivera (hijo) como protagonista, Atlético Huila buscará mantener la ventaja frente a Cortuluá para conquistar el Torneo Betplay. En el segundo, Harold Rivera (padre) buscará con Santa Fe remontar frente al América y entregarle la décima estrella al león por Liga. Dos finales en dos días, y una familia que está que no se cambia por nadie y que busca hacer historia antes de terminar el 2020.

El primero en buscar el título será el volante del Atlético Huila, que suma seis goles en la temporada y el mismo número de asistencias. Su presencia ha sido clave en el equipo que dirige Dayron Pérez, para estar en instancias finales frente a Cortuluá, que partió como favorito. En Neiva tomaron ventaja de un gol en la final, justamente con una jugada que nació en sus pies.



En charla con FUTBOLRED, Harold Rivera Jr., se refirió a la manera en la que su familia está viviendo las finales, donde él y su padre son protagonistas. “Estamos muy contentos por tener la bendición de estar en dos finales. No lo habíamos vivido antes y creo que es un premio a mucho esfuerzo, mucha disciplina, y respeto por el fútbol y a los equipos en los que estamos".



Este sábado, el hijo buscará el título del ascenso con Huila y el domingo, el padre tendrá que remontar frente al América, que viene de ganar 3-0 en Cali, para conquistar su primer título como entrenador. La manera en la que viven este momento es muy familiar, de mucha concentración y apoyo, pero también son críticos el uno con el otro. Durante el campeonato trataron de no perderse ningún partido para así entregar sus comentarios más acertados.



“Esto lo vivimos muy alegres, con tranquilidad y con apoyo mutuo. Tanto él como yo nos llamamos, nos escribimos y nos deseamos éxitos. Esperamos confiando en Dios que esos dos títulos se queden en casa”, dijo el jugador del conjunto opita.





Justamente hablando de ese partido frente a Cortuluá, en el que Atlético Huila aspira a mantener la diferencia, conquistar el título y acercarse al objetivo de la primera división, Harold dijo que la clave de todo está en que han sido perseverantes y han creído, sobre todo en la idea de juego que es valiente y arriesgada. Además contó que el equipo se unió y se blindó cuando hubo incertidumbre y duda respecto al trabajo que estaban realizando.



“Me siento bien, no estoy satisfecho porque todavía queda un partido y tengo que revalidar lo que he hecho. Lo más importante es que las actuaciones individuales ayudan al colectivo y todos hemos sido importantes para estar donde estamos”, manifestó el futbolista que no dudó en enviarle toda la mejor energía a su padre, a quien llama cariñosamente ´jefe´, para que consigan la hazaña el próximo domingo.