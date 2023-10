Arquero de Real Cartagena, agredido por hinchas: 'nunca viví algo así'

Un momento de pánico vivieron los integrantes de Real Cartagena en el partido contra Fortaleza, que perdieron los locales por 1-2 en el grupo A de los cuadrangulares del Torneo Betplay.

Lamentablemente el resultado acabó siendo lo de menos, pues durante el encuentro se registró una invasión de hinchas que agredieron directamente a varios jugadores, entre ellos el arquero Sebastián Duque.



"Es una situación difícil, digamos que nunca a lo largo de mi carrera había vivido algo así, uno entiende un poco el malestar de la gente, pero uno como jugador no quiere pasar por esas cosas, uno no se las imagina hasta que realmente lo vive. Luego de que pasa uno dimensiona la gravedad del asunto y uno puede ser vulnerable, se manejan pasiones, pero al final nosotros somos profesionales de esto, amamos lo que hacemos y no queremos pasar por estas circunstancias”, dijo el portero de Real Cartagena en Blog deportivo de Blu radio.



Duque explicó que no fue la única víctima de los violentos: “Dos compañeros también recibieron golpes, al ver cómo la gente venía y reaccionaba a uno le daba temor, yo estaba llegando al túnel, pero son cosas que uno no quiere que pasen y desafortunadamente a mí me tocó vivirlo”, detalló.



El arquero, quien había cometido un error justo antes de la invasión, no salió al campo cuando se ordenó el reinicio de las acciones: “Creo que fue difícil lo que vivimos, veníamos con mucha ilusión porque sabíamos lo que nos estábamos jugando, uno no quiere que pasen las cosas que pasaron. El profe junto conmigo toma la decisión de que era lo más sano y uno entiende, en ese momento no estaba pensando en el partido sino en todo lo que sucedió”.



Real Cartagena aún tiene opciones de clasificación, por lo que no se entiende la absurda reacción de los hinchas. El futuro para Duque aún está por escribirse: “Tengo contrato todavía, estamos en los cuadrangulares, tenemos todavía una opción y tenemos toda la ilusión de que podamos lograr ese sueño”, concluyó.