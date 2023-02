¿Qué fue del escándalo de Llaneros y Unión? Habla uno de los señalados

Sigue fresco en la memoria el escándalo que le dio la vuelta al mundo, literalmente, de un presunto amaño en el fútbol colombiano. Un caso más, mediático, indignante, que no terminó en nada.

El polémico encuentro ocurrió en diciembre de 2021 cuando el partido que decidía el ascenso a la Liga Betplay pasó del tedio al escándalo: ganaba Llaneros 1-0, pero al minuto 96 iguala el Unión y entonces, un minuto después, de nuevo van los samarios sin oposición alguna de los jugadores de Llanero, casi sembrados en el césped, hasta que ven entrar la pelota y el gol 2-1 que supuso su ascenso y condenó a Fortaleza, club que dependía de ese resultado.



Se abrió una investigación formal y en mayo de 2022 la Dimayor, que suspendió por siete meses a cuatro futbolistas por infracción al código disciplinario más una multa de 16 SMLV. Los afectados fueron Jorge Duván Mosquera Campaña, Daniel Steven Ramírez Peña, Carlos Arturo Hincapié Jaramillo y Manuel Esteban González, este último habló con el diario El Tiempo y reveló varios detalles.



Lo primero es que esa sanción no se cumplió nunca porque no hubo pruebas: “Querían imponernos una sanción de 7 meses, pero la institución apeló debido a que la sanción no tenía argumentos, y la Fiscalía se dio cuenta de que no había pruebas”, dijo, al tiempo que aclaró que él siguió jugando aunque ahora mismo no tiene equipo.



“Nos citaron a la Dimayor, a la Fiscalía, nos interrogaron como si fuéramos delincuentes… Hasta que nos dijeron que el caso se había cerrado porque no encontraron nada. Tampoco hubo sanción económica, al menos a mí no me tocó pagar nada, no sé el club, pero yo desde el principio dejé claro, con mi bolsillo no se metan porque yo no hice nada”, añadió.



González fue tajante: "Nunca recibí orden ni charla ni recibí incentivo económico o que nos hayan dicho ‘en tal minuto si no hacemos los goles que tenemos que hacer vamos a dejarnos ganar’. No pasó nada de eso. Nunca me enteré de amaño de partido, por eso dije, si algún día se descubre algo, que salga a la luz. Yo estoy sano...”.



El jugador volvió a Llaneros pero jugó 17 partidos y marcó un gol en el 2022, perdiendo poco a poco la titularidad. Hoy denuncia que el escándalo le cerró las puertas: "queda uno como manchado, pero me interesa haber dejado mi postura clara, y si me quieren creer que me crean, mis conocidos saben quién soy yo... Estamos en una sociedad que cuando pasan estas cosas se cierran puertas. Muchos presidentes de los clubes prefieren decir, no este ‘man’ recibe dinero o es sindicalista o ‘x’ o ‘y’ razón, entonces con cosas así creo que sí se cierran puertas, aunque cuando no tienen los argumentos se dejan llevar por lo que se dice, por una suposición", concluyó.