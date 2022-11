El destino lo quiso así: la insólita dulce venganza de Fortaleza

Falta un mes para que Colombia y el Torneo BetPlay recuerden uno de los capítulos más bochornosos en el fútbol profesional colombiano de los últimos años. Pues en el 2021, sucedió algo insólito buscando los ascensos a la máxima categoría teniendo a Unión Magdalena, Llaneros y a Fortaleza como principales actores. Y es que, fue un acontecimiento que no solo se quedó en el país cafetero, sino que trascendió a los grandes medios de distintos países.

Sin duda alguna, las republicaciones en otras naciones y ligas del mundo llamaron la atención. La prensa internacional le dio mucho bombo y demasiada repercusión al hecho vivido en Colombia. Extrañaba que un suceso de la Segunda División pudiera estar en el foco de los grandes medios de distintas naciones latinoamericanas y europeas, tanto así que pegó negativamente en la Dimayor y en la misma presidencia de la República en manos de Iván Duque que le pidió a Fernando Jaramillo investigar a fondo el ascenso de Unión Magdalena por presunto amaño.



Fortaleza fue uno de los mejores conjuntos en la tabla general del todos contra todos del Torneo BetPlay. Quedó cuarto bajo las órdenes de Nelson el ‘Rolo’ Flórez a solo tres puntos de la cima que ocupó Leones con 29 unidades. La suerte emparejó a los atezados con Unión Magdalena, Llaneros y Bogotá FC en los cuadrangulares finales en busca del ascenso a la máxima categoría.



El camino de Fortaleza en los cuadrangulares finales fue positivo sumando tres victorias, un empate y dos derrotas lastimosamente que acabaron con el sueño de ascender dándole a Unión Magdalena y a Cortuluá en el otro grupo los boletos a la Liga BetPlay. Los tulueños curiosamente no pudieron mantener la categoría y jugarán el Torneo BetPlay en el 2023.



En la última jornada de la zona B, Unión Magdalena enfrentaba a Llaneros, mientras que Fortaleza recibía a Bogotá en un clásico que podía definir muchas cosas. Los atezados llegaban a este encuentro con 11 unidades, mientras que los samarios antes de disputarlo tenían nueve puntos. Así las cosas, a ‘Forta’ le servía hasta perder, siempre y cuando el ciclón no ganara.



Así fue, pues Fortaleza perdía contra Bogotá y terminó perdiendo por un marcador de 1-2, mientras que Unión Magdalena en casa también caía 0-1. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos ocurrió lo insólito: Llaneros se regaló y Unión volteó el partido. Diego Echeverri puso el primero para la visita y Ethan González y Jonathan Segura remontaron al 90+5’ y 90´6 respectivamente privando a los atezados de jugar la gran final. Claramente todo fue muy extraño, pues los de Villavicencio sacaron de mitad, e inmediatamente la defensa llanera estuvo muy endeble y poca reacción tuvo para que Segura pusiera el segundo.



Pero el destino quiso que Fortaleza se vengara 11 meses después. Los bogotanos estuvieron en el grupo A con Boyacá Chicó, Barranquilla y precisamente, contra Llaneros con la necesidad de sacarse la espinita. ‘Forta’ acumuló ocho puntos, y pocas esperanzas tuvieron realmente para sumarse a la final, pero sí le alcanzó para devolverle la dosis a los de Villavicencio.



El destino quiso también que todo se definiera en la última fecha, jornada en la que Boyacá Chicó o Llaneros buscaban meterse en la final. Los ajedrezados necesitaban el triunfo y que su rival en otra plaza no ganara contra Fortaleza. Si ambas escuadras buscando el boleto sumaban de a tres, clasificaba Llaneros por mejor posición, pero todo se definió gracias a que los atezados completaron su misión.



Boyacá Chicó pegó venciendo al Barranquilla 0-2 en condición de visita, por lo cual necesitaban la gran ayuda de Fortaleza para quedarse con el boleto a la final. Si Llaneros ganaba, el pasaje a enfrentar al Atlético Huila era de los de Villavicencio sin importar el marcador de los boyacenses.



En la otra cancha en simultáneo, Llaneros recibió a Fortaleza. Los bogotanos realizaron un gran partido defensivamente, y hasta en ataque convirtiendo un gol que fue anulado. Finalmente, todo quedó en empate, y aunque los atezados no se jugaban nada en la pelea por clasificar a la final, privaron a Llaneros de entrar a ese último paso por ascender contra el Atlético Huila. La venganza se hizo dulce once meses después.