Así va el Torneo Betplay: Fortaleza, goleado, aplazó su clasificación

Intenso y sorpresivo fue el fin de semana en el Torneo Betplay 2023, que define a los equipos que ascenderán a primera división.

La gran novedad fue la goleada que sufrió Fortaleza, líder del grupo A, que perdió 3-0 contra Leones en Itagüí y no pudo clasificarse de manera anticipada a la final del semestre.



Los goles de Mateo Zuleta, en el minuto 6; Jhonatan Restrepo, en el 52, y Juan Sebastián Herrera, en el 69 dejaron sin reacción al equipo de Sebastián Oliveros en Ditaires, e igualaron la punta de la tabla pues ahora ambos equipos tienen 10 puntos, con los capitalinos arriba gracias al llamado 'punto invisible'.



Las cuentas son claras: Fortaleza será finalista si en el duelo contra Boca Juniors de Cali saca el mismo resultado que Leones, es decir, que los dos ganen, los dos empaten o los dos pierdan. También si gana y los antioqueños no lo hacen, o si empata y Leones pierde. Leones, en cambio, está obligado a ganarle a Real Cartagena y que Fortaleza no lo haga, o a empatar y que los bogotanos pierdan. Estos duelos aún no han sido programados.



Así va el grupo B



Cúcuta Deportivo es líder con 10 puntos y Llaneros, segundo con 7. Son los únicos que pueden aspirar a ser finalistas.

El equipo de Villavicencio, que tiene el ‘punto invisible’ en esta zona por haber sido segundo en el todos contra todos, visita este domingo a Barranquilla (7:30 p. m.).



Cúcuta jugará el miércoles contra Atlético en el General Santander. Ese partido se movió porque el domingo, los ‘motilones’ recibirán a Millonarios en la semifinal de la Copa Betplay.



Cabe recordar que el ganador de la final semestral deberá enfrentar a Patriotas, ganador del primer semestre, por el primer ascenso. El perdedor de la final anual jugará contra el primero de la reclasificación. Si es el mismo equipo, subirá a la A.