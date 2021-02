¡Fortaleza siempre la rompe! Divertida presentación del nuevo uniforme

Se les apoda ‘Los Reyes del Twitter’ y con lo de este martes podrían serlo también de la publicidad. Fortaleza sorprendió a todo el mundo en la previa del duelo frente a Valledupar por el Torneo BetPlay.



Cuando todo estaba listo para la salida de los equipos al terreno de juego, el equipo capitalino dio el divertido golpe. Los once titulares aparecieron con una capa negra y las populares gafas negras del meme ‘turn down for what’.

​

Como era de esperarse, aquella situación no pasó desapercibida y las redes sociales se llenaron de comentarios al respecto. Generaron un impacto brutal no solo en los espectadores sino también en los mismos árbitros y propios rivales.



Ahora bien, no solo la salida destacó, también lo hizo el diseño y los detalles del uniforme nuevo. La camiseta tiene los colores característicos del club (blanco, rojo, azul) y tiene dos aspectos llamativos. Las gafas en la parte superior y abajo unos cuentas imágenes que hacen alusión al covid-19.