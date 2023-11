Cúcuta vs Fortaleza: fecha, hora y canal para final del Torneo BetPlay

El Torneo BetPlay 2023-II definió a sus finalistas y tras disputarse la última fecha de los cuadrangulares, Cúcuta y Fortaleza fueron los clasificados a este duelo por el título de este segundo semestre.

En el último partido de los cuadrangulares, Cúcuta que estaba clasificado una fecha anterior, perdió contra Llaneros 1-0, mientras que Fortaleza derrotó 2-1 a Boca Juniors de Cali y logró el tiquete a la gran final.



Los motilones llegan como grandes favoritos a este duelo contra Fortaleza, debido a su historia en el fútbol colombiano, aunque al frente tendrá a un consolidado equipo bogotano que años atrás viene luchando por volver a primera división, pues desde 2013 no lo consiguen.



Igualmente, Cúcuta busca volver a primera división tras tres años ausente, en el que vivió la desaparición temporal del equipo y que luego de una reestructura, pudo volver a jugar el torneo de ascenso.



¿Cuándo juega Cúcuta vs Fortaleza final del Torneo BetPlay 2023-II?



Luego de darse a conocer la gran final, Dimayor confirmó los días para disputar el título del segundo semestre del ascenso. El juego de ida comenzará el martes 14 de noviembre de 2023 en el General Santander, mientras que la vuelta será el viernes 17 de noviembre en el estadio Metropolitano de Techo.



Cabe señalar que el vencedor de esta final, se enfrentará a Patriotas (vencedor del primer semestre) y de allí, saldrá el ascendido a la Liga BetPlay 2024.



Programación final de la B:



Ida

Cúcuta vs Fortaleza

Día: martes 14 de noviembre 2023

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: General Santander

TV: Win Sports+



Vuelta

Fortaleza vs Cúcuta

Día: viernes 17 de noviembre 2023

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

TV: Win Sports+