Cúcuta tiene fecha para volver a la B: programación de la fecha 1

Cúcuta Deportivo volverá a competencia en el Torneo BetPlay del Ascenso colombiano. El equipo motilón regresa y es noticia; y lo mejor, su primer partido será en su casa, el estadio General Santander.



El equipo nortesantandereano enfrentará el próximo domingo 10 de junio al Boca Juniors de Cali, en la fecha 1 del Torneo. La cita es a las 4:05 p.m., y se podrá ver el juego a través de Win Sports+.



Así se jugará la fecha 1 del Torneo BetPlay II-2022:



9 de julio



Tigres FC vs Fortaleza CEIF

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo



Leones FC vs Bogotá FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Itagui



Real Santander vs Llaneros FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Villaconcha



Atlético Huila vs Valledupar FC

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win+



10 de julio



Cúcuta Deportivo vs Boca Juniors de Cali

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: General Santander

Televisión: Win+



11 de julio



Orsomarso SC VS Deportes Quindío

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar

Televisión: Win / Win+



12 de julio



Boyacá Chicó vs Barranquilla FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: La Independencia



Por definir

Atlético FC vs Real Cartagena