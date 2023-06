¿Exagerado? Sanción a González por criticar evidente mal arbitraje

La Ley es la Ley. Eso es lo que debe quedar en la memoria de Jersson González, a quien le ha caído una dura sanción a pesar de que no le faltaba razón a su reclamo.

El reglamento es específico sobre la prohibición a los protagonistas del espectáculo de criticar detalles como los errores arbitrales de manera pública y el DT de Llaneros simplemente no lo pudo evitar... pero tendrá que pagar por eso.



El lío se presentó en los cuadrangulares Torneo Betplay, en el empate 2-2 entre Quindío y Llaneros en Armenia, el pasado 19 de mayo. Dos errores fueron evidentes: un gol en claro fuera de lugar que validó el árbitro Gustavo Cortés y un penalti a favor de Llaneros por supuesta mano en el área, una pelota que en realidad dio en una nalga.



Lo insólito es que Cortés se apoyó en un teléfono celular para que uno de sus auxiliares observara la jugada y le avisara pues no hay VAR en los partidos del Torneo.



Al final de ese juego, Jersson González dijo en rueda de prensa: “Lo del arbitraje fue una cosa espectacular. Fue por televisión, ¿no? Ya ni la televisión les da miedo. Un fuera de lugar impresionante, creo que sí, la televisión no miente. ¿Pero la del línea apoyándose en un teléfono celular? Esa nunca la había visto. Cada vez vamos más de pa’atrás”.



La Comisión de Disciplina tomó atenta nota y le impuso una suspensión de dos semanas y tres días para ejercer cualquier actividad deportiva y/o administrativa y lo multó con $12.760.000 pesos.



De esta manera, Llaneros perderá a su DT para el partido de este viernes, en Techo contra Fortaleza, que necesita ganar so pena de ser eliminado. La ventaja es para los bogotanos que solo dependen de una victoria para clasificarse.