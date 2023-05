Rivales definidos en la B: así quedaron los cuadrangulares finales

El fútbol colombiano entró en su recta final y pese a que la Liga aún no tiene todos sus clasificados, en la segunda división ya se conocen cómo serán los enfrentamientos en cuadrangulares finales por el título del primer semestre y asegurarse una final para el ascenso a final de año.





Luego de que se disputara la última jornada el pasado fin de semana, los ocho equipos clasificados quedaron definidos, donde Llaneros, Patriotas, Cúcuta, Quindío, Cortuluá, Real Cartagena, Fortaleza y Valledupar estaban a la espera del sorteo oficial para conocer su camino hacia la final.



Tras el sorteo oficial de Dimayor de los cuadrangulares del Torneo BetPlay, quedaron definidos los respectivos duelos que ubicó a Llaneros en el grupo A y Patriotas en el B, pues fueron los cabezas de serie y se adjudicaron el punto invisible por quedar primeros y segundos de la fase regular respectivamente.



Igualmente, se dio a conocer que la primera fecha de los cuadrangulares de la B se disputará entre el 19 y 20 de mayo de 2023.



Grupo A

​

Llaneros

Deportes Quindío

Real Cartagena

Fortaleza CEIF



Grupo B:

​

Patriotas

Cortuluá

Valledupar

Cúcuta Deportivo



Cabe mencionar que esta ronda se jugará en partidos de ida y vuelta, donde los dos mejores de cada zona irán a la gran final del Torneo BetPlay.



Así se jugará primera fecha de cuadrangulares:





Fortaleza CEIF vs Real Cartagena

Deportes Quindío vsLlaneros



Cortuluá vs Cúcuta Deportivo

Valledupar FC vs Patriotas