¿Qué más debe pasar en Deportes Quindío? Amenazan de muerte al técnico

Inaceptable. Reprochable. Absolutamente condenable. Se han ido agotando los adjetivos para hablar de la gravísima situación que vive Deportes Quindío y que ha escrito en las últimas horas otro triste capítulo.

El técnico Óscar Héctor Quintabani es la nueva víctima de los violentos, que han arremetido contra el equipo en las últimas semanas, apedreando los buses en los que se transportan los jugadores e inclusive presentándose en la actitud más agresiva a los entrenamientos.



“Anoche estaba mi hija asustada, le pregunto qué pasaba, estaba con unos amiguitos en la puerta de la unidad... En ese momento me llaman de portería, me comunican que había una cantidad de motos, 12 o 15 motos, todos con cascos, diciendo que querían entrar a mi propiedad, escribieron mi nombre, que me vaya, dibujaron un ataúd con la cruz a la vuelta”, reveló Quintabani en charla con Hoy por hoy de Caracol radio.



“Este tipo de situaciones se están repitiendo mucho, en general en el país y no debe ser así. Llevo más de 40 años en el país, como profesional y como ciudadano tengo una hoja de vida limpia”, añadió.



Vale recordar que el fin de semana el bus en el que se movilizaba el equipo desde Cali fue apedreado y un jugador recibió un impacto en la boca, una situación que lamentablemente no es nueva en contra del plantel.



El club no se ha pronunciado oficialmente sobre esta situación tan delicada, que compromete la seguridad de todo su personal.



Las autoridades de Armenia atendieron el llamado de la familia de Quintabani en su residencia y se ha optado por jugar partidos de local a puerta cerrada, pero no es una solución radical a esta situación que con los días se ha hecho más preocupante. Dimayor, lamentablemente, tampoco ha tomado medidas. ¿Qué más debe pasar, qué otro hecho que lamentar se espera para tomar cartas en este terrible asunto?