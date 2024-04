Señalado por presunto amaño en el Unión se defiende: anuncia demandas

Unión Magdalena sigue investigando las denuncias que ha recibido por presunto amaño de partidos, situación que ha sido seguida en detalle por medios locales que han aportado audios y otras pruebas para establecer las responsabilidades.

Precisamente un nombre que ha sido recurrente, en un grupo de al menos 8 jugadores que estarían bajo la lupa, es el de Dáiver Vega, experimentado capitán.



Varios supuestos testigos lo han señalado de ser quien, presuntamente, ofrecería a sus compañeros importantes sumas de dinero por determinar el rumbo de los partidos e inclusive de presionar a algunos de ellos para persuadirlos.



El comunicado de Unión Magdalena en el que se confirmó que se terminó su contrato de manera unilateral no hizo más que sumar a ese manto de duda sobre el jugador, quien este domingo se pronunció por primera vez sobre este escándalo a través de un comunicado.



El futbolista asegura que la situación "deja en entredicho su profesionalismo", denuncia que no le han permitido defenderse y que “solo se dispuso como cierto todos los hechos que se me indilgan” y por eso piensa en interponer acciones legales “con el firme propósito de hacer justicia”.



El futbolistas asegura que han “manchado mi buen nombre, afectando directamente mi integridad” y asegura que se defenderá con las herramientas que la da la Ley. Este es el comunicado: