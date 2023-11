Así finalizó la cuarta fecha del Torneo Betplay: ¿listos finalistas?

Se jugó la cuarta fecha del los cuadrangulares finales del Torneo Betplay Dimayor, y ahora tanto Cúcuta Deportivo como Fortaleza CEIF se encaminan a disputar la final del semestre, para obtener un cupo a la gran final y ascender a la Liga Betplay.

El en grupo A Fortaleza ya puede asegurar su cupo a la final en la próxima fecha, luego que vencieran 3-0 a Real Cartagena en el estadio Metropolitano de Techo. Mientras que el otro encuentro entre Boca Juniors de Cali y Leones se vio un festival de goles, luego que el encuentro finalizara 3-3 en el estadio Raúl Miranda de la ciudad de Yumbo.

Mientras que en el grupo B la gran ventaja es para el Cúcuta Deportivo quien se encamina a ser finalista, luego que venciera 1-0 al Barranquilla FC en el estadio General Santander, con un polémico arbitraje del antioqueño Alejandro Moncada.



Además, Llaneros venció 1-0 a Atlético FC y es el único escolta del Cúcuta.

Así quedó la tabla de posiciones de ambos grupos luego de la cuarta fecha de los cuadrangulares finales.



Grupo A

​1. Fortaleza CEIF - 10 Pts. (+5)

​2. Leones - 7 Pts. (+1)

​3. Real Cartagena - 3 Pts. (-4)

4. Boca Juniors de Cali - 2 Pts. (-2)



Grupo B

​1. Cúcuta Deportivo - 10 Pts. (3)

2. Llaneros - 7 Pts. (+2)

3. Barranquilla Fc - 3 Pts. (-3)

4. Atlético FC - 2 Pts. (-2)

Mientras que de esta manera se disputará la quinta fecha de los cuadrangulares finales del Torneo Betplay.



Grupo A

​Boca Juniors de Cali vs. Real Cartagena - 4 de noviembre / 3:30 p.m.

Leones FC vs. Fortaleza CEIF - 4 de noviembre / 7:30 p.m.



Grupo B

Barranquilla FC vs. Llaneros FC - 5 de noviembre / 7:30 p.m.

Cúcuta Deportivo vs. Atlético FC - 8 de noviembre / 4:00 p.m.