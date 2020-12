Cortuluá vs Huila: cuándo y dónde se define al campeón de la B

Todo está servido para la gran final del Torneo Betplay, que por tema de pandemia también entregará un solo campeón este 2020. Atlético Huila llega con la ventaja de un gol, después del compromiso del miércoles en el Plazas Alcid de Neiva. Este sábado (3:30 pm) en el estadio Doce de Octubre, se jugará el segundo round frente a Cortuluá.

Partido final de vuelta

Cortuluá vs Atlético Huila

Global: 0-1 (Gol Brayan Moreno)

Día: Sábado, 26 de diciembre

Hora: 3:30 pm

Estadio: Doce de Octubre, Tuluá

Transmisión: Win +

Terna arbitral

Central: Héctor Rivera – Nariño

Asistente No. 1: Roberto Padilla – Atlántico

Asistente No. 2: Wilson Ortiz – Norte de Santander

Emergente: David Espinosa – Antioquia