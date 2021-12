¡Respeto eterno! Sentida despedida del Cortuluá a Jaime de La Pava

Uno de los ascendidos a la Liga BetPlay 2022 despidió oficialmente a su entrenador... A través de redes sociales, el Cortuluá publicó un emotivo mensaje para Jaime de La Pava.

Luego de una campaña sumamente importante, el equipo del Valle consiguió su regreso a primera división luego de cuatro años en la B. El brillante logro se dio en gran parte gracias a la mano del entrenador caleño, no en vano durante el segundo semestre ganó 11 duelos, empató 5 y perdió tan solo 4.



“Solo palabras de agradecimiento para un entrenador que hizo historia y por siempre estará en el corazón de nuestro club. Gracias profesor Jaime de la Pava, le deseamos muchos más éxitos y recuerde que Cortuluá siempre será su casa... ¡GRACIAS PROFE!”, trinó el equipo del Valle en su cuenta de Twitter.



Aunque desde hace un buen tiempo se supo la salida del estratega, el club recién hizo oficial la situación. Recordemos que De La Pava quiere darse una pausa de los banquillos para, según él, poder compartir y pasar más tiempo con su familia. El retiro por ahora no está en sus planes.



“Quiero terminar con el ascenso y estar con mis hijos, algo que he estado poco con ellos, y descansar un poco, bajarle el voltaje a esto. Voy a seguir trabajando porque tengo dos hijos que sacar adelante”, dijo el DT en charla con ‘El País’.