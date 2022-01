Fortaleza no lo echará en saco roto: respuesta en caso Llaneros

El torneo de ascenso para el 2022 está por arrancar, luego de la polémica que generó el ascenso de Unión Magdalena, en la última fecha de los cuadrangulares. Pese a la conmoción generada a nivel nacional e internacional, el proceso se empezó a dilatar y finalmente, los samarios ya están preparándose para la Liga.



El presidente de Fortaleza, Carlos Barato, habló en El Carrusel de Caracol Radio, sobre qué pasó en el proceso legal “Hay varias premisas. Desde el 14 de diciembre, en la asamblea extraordinaria, anunciaron al Magdalena como el club ascendido para el 2022, en esa época la respuesta era que no podían hacer más porque estaba en un debido proceso. En la asamblea hicimos el debido llamado de atención, a la reflexión sobre los hechos. Sin hacer señalamientos sobre los culpables. Pero si hicimos un énfasis que las imágenes reflejaron un amaño”.



Ante la situación, el equipo empezó a planificar lo que sería el 2022, asumiendo que no ocurriría absolutamente nada con la situación “Desde ese momento nos hicimos a la idea que empezábamos en el Torneo. El 31 sacaron una resolución, que archivan la investigación contra Unión Magdalena, en medio de las fiestas. La investigación contra Llaneros sigue. Nosotros estamos con nuestra asesoría legal respectiva. Hay que hacer nuestro trabajo por nuestro lado. No se puede dejar eso quieto, no por el ascenso de Fortaleza, que ya empezamos en la B, es por defender la integridad deportiva, que es algo grave para el ámbito futbolero”.



Concluyó con el avance del proceso, desde el aspecto legal, teniendo en cuenta que ya está en manos de la Fiscalía “Si la archivan desde la comisión de disciplina de Dimayor, no hay nada que hacer. Los argumentos son aterradores, manifiestan ene l punto dos que Magdalena obtuvo un puntaje mayor en reclasificación y eso no tiene nada que ver en el ascenso. Ahí uno se da cuenta que es un problema de fondo y sistema. Estamos esperanzados con que la Fiscalía haga su trabajo, seguimos con la consigna por otro lado cómo no dejar que esto quede impune.