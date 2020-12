¡Definido segundo finalista! Al Atlético Huila se le dio el milagro

El último duelo del cuadrangular semifinal en el grupo B resultó intenso, de principio y a fin, cargado de roces y amarillas. Al final, los opitas se quedaron con la victoria gracias al solitario tanto de Yuber Asprilla y accedieron a la final del Torneo Betplay 2020 al sumar 13 puntos, dos más que Deportes Quindío.

El de la necesidad en el estadio Plazas Alcid era Atlético Huila al que solo le servía ganar, por eso desde los primeros minutos quiso imponer sus condiciones. Deportes Quindío, que llegó con la ventaja y pasaba con el empate, se dejó presionar y empezó a sufrir a los 23 minutos. El milagro en Neiva fue para los opitas.



Todo se dio con una buena sociedad entre Rivera, Duarte y Asprilla. Producto de la presión alta, Harold Rivera recuperó una pelota y se la jugó con Omar Duarte, quien la abrió para Yúber Asprilla. El delantero que anda derechito con el gol no perdonó; derechazo de media distancia que picó antes de sorprender al portero Arled Cadavid, que cuando quiso reaccionar la vio entre las piolas.



A los 30’, Atlético Huila volvió a intentar con un nuevo remate de Asprilla, pero el portero salió bien a cortar y se quedó con la pelota. Reclamos y lamentos de Johan Bocanegra por negarle el pase.



Con el gol en contra, el equipo de Óscar Héctor Quintabani reaccionó y se acordó de su fortaleza ofensiva con Exneyder Guerrero y Diber Cambindo. Aprovechando la banda derecha de Carlos Moreno, amonestado desde los primeros minutos, Quindío quiso equilibrar la balanza. Modificaciones rápidas y por partida doble en busca de un milagro que no llegó. Con el 1-0 se fueron a camerinos.



El portero Wilder Mosquera fue determinante con tuvo un par de buenas atajadas en el remate del juego, la primera con un zapatazo directo de Guerrero, en el que Torres y Moreno se quedaron colgados, y la última sobre los 84' con una pelota de riesgo de Cambindo. Con el paso de los minutos el equipo milagroso fue desapareciendo y no encontró el camino.



Con este triunfo Atlético Huila llegó a 13 unidades y clasificó a la final del Torneo Betplay, como primero del cuadrangular B, y ahora se medirá al Cortuluá de Jaime de la Pava.