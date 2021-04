¿El plan es no ascender? Atlético Huila se destapa tras la polémica

En diálogo con FUTBOLRED, el técnico del Atlético Huila, Dayron Pérez, se refirió a las supuestas declaraciones del Presidente del club, en las que habría estado de acuerdo en un plan para no ascender este año, frente al descontento por el formato que mantiene el promedio. El entrenador antioqueño desmintió esta versión y dijo que el plan siempre ha sido volver a la Liga Betplay.

Pérez fue claro al asegurar que no es cierta dicha información y manifestó que están trabajando por recuperar la categoría. El técnico que asumió tras la salida del argentino Flavio Robatto, llevó al equipo hasta el título de 2020 frente a Cortuluá y actualmente lo mantiene como líder del Torneo Betplay 2021-I, con una sola derrota.



A una fecha de conocer los clasificados a los cuadrangulares se conoció de esa versión, que rápidamente desató un escándalo. El periodista Germán Arango reveló en el programa ‘La Titular’ que Huila era uno de los equipos que estaba pensando en “no ascender”, a causa del puntaje que recibirán si regresan en junio.



"Eso es falso. De parte nuestra, de parte del club, del dueño del equipo, tenemos un sueño muy definido y es ascender. Tenemos la ilusión y vamos día a día buscándolo. Los resultados están hoy por hoy. No sé de dónde sale esa información porque nosotros estamos concentrados en lo que venimos haciendo. A veces esas cosas son para distraer", destacó el técnico del equipo huilense.



Dayron Pérez también dijo que habló con el presidente Juan Carlos Patarroyo, una vez se conoció de la polémica noticia en redes. "El presidente quedó inconforme con la decisión del sistema por parte de Dimayor, pero está muy claro en ascender y seguir de largo en la A". Huila no solo quiere volver a primera, sino también ser campeón pues ha jugado dos finales (2007-I y 2009-II) y las perdió con Nacional y DIM.



"La realidad es que llegaríamos en una desigualdad y desventaja grande, pero soy un hombre de retos y este grupo también, entonces tendríamos toda la disposición para afrontarlo con valentía y con amor por el club", aseguró.



Atlético Huila cayó a la B en octubre de 2019, y desde ese entonces le apostó al ascenso con una nómina de lujo, que incluso conquistó el campeonato 2020. Actualmente son líderes del Torneo Betplay y cerrarán la fase del todos contra todos este viernes (3:30 pm) en Neiva enfrentando a Real Cartagena. Le apuntan a terminar primeros, ser campeones y ascender, así lo reveló su entrenador.