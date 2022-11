No todo es tristeza para Atlético Huila: una manera más para ascender

Al Atlético Huila que le ha tocado remar contra la corriente para ascender a la Primera División de Colombia les queda una alternativa más para regresar a la gloria y cambiar de objetivos a sostener la categoría en el próximo año. Su carta a la que se sujetan es vencer al Deportes Quindío en una nueva final por el ascenso. Los huilenses tuvieron semanas intensas en las que enfrentaron en cuatro ocasiones seguidas al Boyacá Chicó.

Tras quedar campeones contra el Boyacá Chicó, se les abrió otra puerta para ascender, y era volver a medirse contra el cuadro ajedrezado en la Gran Final del Torneo BetPlay, esa que le podía dar el ascenso directo y mandar a su rival a esa instancia en la que ahora están. Deportes Quindío, el líder en la tabla de la reclasificación aguardaba por alguna de estas escuadras.



La Gran Final tuvo un desenlace favorable para Boyacá Chicó tanto en la ida en el Estadio Guillermo Plazas Alcid de la ciudad de Neiva con un resultado 0-2 y en la vuelta en su cancha, superaron al Atlético Huila por la mínima diferencia aumentando la ventaja global de 3-0. Los huilenses sufrieron y no estuvieron realmente a la talla de esta última instancia que los podía ascender directamente, pero al caer, no todo es negativo.



Atlético Huila podrá tener revancha, pero esta vez no enfrentará a un Boyacá Chicó que ya celebra el ascenso y cambia de chip a mantenerse en el 2024 también en la Liga BetPlay. En este caso, los opitas tendrán que verse las caras contra el Deportes Quindío que llega más descansado y como líder en la reclasificación, cerrará en condición de local.



Así las cosas, se espera que se confirmen horarios de los dos partidos, pero ya se conocen las fechas para la ida y la vuelta. A continuación, de esta forma se jugarán los partidos:



Ida:



Fecha: viernes 25 de noviembre

Partido: Atlético Huila vs Deportes Quindío

Hora: probablemente 8:00 P.M.

TV: Win Sports +

Online: www.futbolred.com



Vuelta:



Fecha: martes 29 de noviembre

Partido: Deportes Quindío vs Atlético Huila

Hora: probablemente 8:00 P.M.

TV: Win Sports +

Online: www.futbolred.com