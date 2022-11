Presidente del Huila se sinceró: cruda y triste realidad del estadio

Atlético Huila le regaló a su afición en la noche del martes 15 de noviembre una noche para recordar por la gran obtención del título del segundo semestre de la B que les dará la ilusión de optar por el ascenso al enfrentarse de nueva cuenta en dos ocasiones al Boyacá Chicó. Un estadio lleno en lo que cabía dentro de un recinto deportivo con urgencias y sin ninguna solución.

Un panorama difícil que vive Neiva con su estadio el Guillermo Plazas Alcid comenzando desde el 2015 cuando empezaron las obras para remodelar el establecimiento y en realidad, todo fue un caos terminando en tragedias. Dos accidentes sufrieron los trabajadores en medio de esa reestructuración cayéndose una pared, y desplomos de gradas. Un año después, en el 2016 fue el acabose con una localidad del recinto desplomándose dejando muertos y heridos.



La verdad es que la Alcaldía poco o nada ha intentado arreglar los escombros y la ruina del estadio Guillermo Plazas Alcid. Antes de la segunda final del Torneo BetPlay en dicho recinto deportivo, Win Sports entrevistó a Juan Carlos Patarroyo, presidente del Atlético Huila quien relató la serie de problemas y las soluciones que podrían encontrar a largo plazo, porque el semblante sigue siendo complicado.



En la previa del partido, Daniela Caro le preguntó por lo que están intentando hacer desde el club y la Alcaldía para que Atlético Huila, cerca de ascender pueda ofrecerles un mejor lugar a sus aficionados, “empezó con una pregunta bien delicada. Ocho años sin estadio digno, miramos la afición, acá tenemos muy buena afición es un equipo de la región. Lastimosamente el estadio está en ruinas. Hace ocho años empezó un proyecto y no se ha culminado. El Atlético Huila con grandes esfuerzos ha tomado la tarea de medio mantenerlo. Por eso estamos participando, pienso que dignamente con el anhelo de ascender, pero la verdad es un tema que no veo cercano la solución lastimosamente pues los ordenadores de turno no sé qué ha pasado. No tengo cómo decirle que en un año, dos años o cuál vaya a ser el fin de esta historia tan maluca para nuestra institución”, mantuvo Juan Carlos Patarroyo.



Adicionalmente, Daniela Caro enfatizó en la afición que podría llenar mucho más el estadio si no estuviera tan golpeado el escenario, “súmele que hay que felicitar el entusiasmo de la gente. Hoy vamos a tener 6,000 espectadores, pero si usted ve las condiciones del estadio como tal, de verdad que hay que agradecerles por ese esfuerzo. No hay parqueaderos, los baños, a la gente le toca acomodarse con lo que hay, resignarse y sin embargo aquí están haciéndole fuerza al equipo. Mis agradecimientos a toda la hinchada, es la prueba de que lo quieren mucho y yo creo que se merece un estadio”.



El escenario no se salva en nada, tal vez en el gramado como mantuvo posteriormente Juan Carlos Patarroyo. No obstante, tal vez sea lo único, pues en iluminación quedó a deber, “pues también es deficiente. En el año 2017, inicios del 2018, Atlético Huila estaba jugando afuera porque el escenario no era apto y para poder retornar, Atlético Huila hizo una inversión de potencializar esta luminaria. Esto lo hizo el Atlético Huila, porque teníamos la cancha, unos pedazos de camerino, pero nos faltaba la iluminación. Hicimos el esfuerzo y desde esa época está en manos de nosotros y digamos que casi que cumple, pero seguramente no cumple por el abandono que tiene nuestro escenario”.



Por último, a Juan Carlos Patarroyo le cuestionaron qué deben hacer, o derribar las gradas para crear un nuevo recinto deportivo con mejores condiciones, o reestructurar un estadio en la ruina, “yo soy ingeniero y el concepto mío y de lo que conozco durante estos años, sale más barato hacer un estadio nuevo. Seguramente más pequeño, yo creo que Neiva con un estadio de 10,000 espectadores sería más que suficiente y yo creo que sale por lo menos, un 50% más barato que intentar recuperar algo que está prácticamente en cenizas. En últimas es una opinión, yo no soy el que de alguna manera puede dar la solución. Yo sí pienso, y lo he manifestado muchas veces, le propuse al municipio que el Atlético Huila estaba en condiciones de poner el terreno, el diseño que tenemos para un estadio de 10,000 personas y seguramente la administración para la construcción, pero no tuvo eco y quedó en el papel. Pienso que por la ciudad y todo, este escenario ya está pasado de moda, yo pienso que lo mejor sería otro estadio”.



Sumado a eso, surgió una nueva pregunta final acerca del estadio soñado para Juan Carlos Patarroyo, “no, es un estadio para 10,000 espectadores, pequeño, pero que cumpla todas las condiciones del reglamento FIFA. El reglamento existe básicamente para dar las comodidades y el tema de seguridad, para los jugadores, directivos y para los aficionados. Para mí es lo más importante que tener un estadio de 40,000, 50,000 personas que difícilmente lo va a llenar. Yo pienso que ya tenemos el diseño desde hace muchos años, teníamos el terreno, pero no encontramos eco y digamos que eso reposan en los archivos, pero en cualquier momento se pueden desempolvar”.